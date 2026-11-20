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डेढ़ साल की मुश्किलों में सलमान खान बने सबसे बड़ी ताकत, डायेरक्टर ने बताई कैसे पूरी हुई 'मातृभूमि' की जर्नी

सलमान खान ( POSTER )

हैदराबाद: ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का सफर आसान नहीं रहा. करीब डेढ़ साल तक कई चुनौतियों, अनिश्चितताओं और अटकलों का सामना करने के बाद आखिरकार फिल्म बड़े पर्दे तक पहुंचने के लिए तैयार है. इस मुश्किल दौर में पूरी टीम के लिए लगातार हौसले और प्रेरणा का स्रोत बने रहे सलमान खान. फिल्म के इस उतार-चढ़ाव भरे सफर को याद करते हुए निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सलमान खान के निरंतर साथ और सहयोग को टीम की सबसे बड़ी ताकत बताया है, जिसने हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दिया.

फिल्म मेकिंग पर क्या बोले डायरेक्टर?

सलमान खान और फिल्म के चुनौतीपूर्ण सफर के बारे में बात करते हुए अपूर्व लाखिया कहते हैं, 'मातृभूमि' को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से कोशिश करनी पड़ रही है. इस दौरान कई मुश्किलें आईं. ऐसी अफवाहें भी उड़ीं कि फिल्म अटक गई है या सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी. कई बार ऐसा लगा कि मंजिल लगातार हमसे दूर होती जा रही है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी. हमें विश्वास था कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर अपने सुपरस्टार के साथ दर्शकों के सामने आने की हकदार है. इसलिए हम लगातार मेहनत करते रहे और सर के फैंस के लिए इसे बेहतरीन अनुभव बनाने की पूरी कोशिश करते रहे. इस पूरे संघर्ष ने हमें एक टीम के रूप में और भी करीब ला दिया. आज जब हम आखिरकार फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए तैयार देख रहे हैं, तो यकीन ही नहीं होता कि हमने यह सफर पूरा कर लिया है! यह वाकई कितना शानदार सफर रहा है. इस पूरे उतार-चढ़ाव के दौरान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा सलमान सर थे। उनका हमारे साथ मौजूद रहना ही हर मुश्किल परिस्थिति को आसान बना देता था'.