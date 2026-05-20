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पैप्स को लताड़ा, फिर पोस्ट में बोले सलमान खान- '60 का हुआ हूं, लड़ना नहीं भूला', फैंस ने पूछा- क्या हुआ भाईजान?

दूसरी पोस्ट में दबंग स्टार ने लिखा है, 'लेकिन अगर वे मेरे घाटे से पैसा कमाना चाहते हैं. चुप रहो मजे मत लो. भाई भाई मातृभूमि पिक्चर..., पिक्चर जरूरी है या जिंदगी?'

सलमान खान के पोस्ट पहले पोस्ट में अपनी सेल्फी अपलोड की और अस्पताल के बाहर हुई घटना के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, 'अगर मुझे अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला दिखता है, जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो. वही प्रेस, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिससे मैंने बातचीत की, जिसका मैंने ख्याल रखा, और यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.'

बुधवार (20 मई) को रात करीब 2 बजे सलमान खान ने 4 पोस्ट किए. शेयर की गई अपनी पोस्ट में, सलमान ने उस चीज पर गुस्सा जाहिर किया जिसे उन्होंने 'संवेदनहीन रवैया' कहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मीडिया का साथ दिया है, लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश को वे स्वीकार नहीं कर सकते. उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी भी अपनी बात पर डटे रहने के लिए तैयार हैं, और इस स्थिति के जवाब में कहा कि वे लड़ना नहीं भूले हैं.

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते मंगलवार, 19 मई को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए. पैप्स ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाते हुए कैमरे में कैद किया. वहीं बाहर निकलने के बाद सलमान खान पैप्स पर भड़कते हुए दिखें. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद भाईजान एक बार फिर सोशल मीडिया की ओर रूख किए है और आधी रात को अपनी सेल्फी के साथ धड़ाधड़ पोस्ट किए. इन पोस्ट ने फैंस के बीच चिंता जगा दी है.

तीसरे पोस्ट में सलमान ने मुस्कुराती हुई सेल्फी के साथ लिखा है, 'ऐसे मैं सौ जला दूंगा. भाई के एक भाई के दुख पर अगली बार कोशिश कर लेना मेरे साथ. बस कोशिश कर लेना. जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा तो क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा?'

चौथे और आखिरी पोस्ट में सभी को अपनी ताकत का एहसास दिखाते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया है कि उनकी उम्र भले ही 60 साल की हो गई है लेकिन आज भी वह उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जितना पहले थे. उन्होंने आखिरी पोस्ट में लिखा है, 'साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूलना यह याद रख लेना, जेल में डालोगे हाआ हाआ.'

सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

सलमान खान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं. इस पोस्ट के बाद उनके फैंस ने चिंता जताई है. नीचे कुछ एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल यूजर्स के रिएक्शन दिए गए हैं...

एक यूजर ने सलमान खान के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की स्क्रीनशॉर्ट अपने एक्स हैंडेल पर पोस्ट किया है और चिंता जताते हुए लिखा है, 'सलमान खान को क्या हुआ? वह ये तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं?'

एक यूजर ने पूरे मामले के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, 'लोगों को समझना चाहिए कि सलमान खान को भी दुख होता है. सुपरस्टार सलमान खान ने रात के करीब 2 बजे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, "वो भले ही 60 साल के हो गए हैं, लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं". दरअसल रात में सलमान खान अपने अस्वस्थ पिता सलीम खान को हिंदुजा अस्पताल में देखने गए थे, जिसके बाद पैपराजी ने उन्हें अस्पताल के बाहर घेर लिया और शोरगुल करने लगे, इसपर सलमान खान बहुत गुस्से में नजर आए.'

एक ने लिखा है, 'सही पकड़े हैं भाई. सलमान खान के अंदर का 'सुल्तान' आज भी वैसे का वैसा ही जिंदा है. उनका आइकॉनिक डायलॉग "60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला" सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्लॉकबस्टर मोमेंट से कम नहीं है.'

वर्क फ्रंट

सलमान खान चित्रांगदा सिंह के साथ 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी झड़प की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. अपूर्व लाखिया की निर्देशित इस फिल्म में जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

इसके अलावा, सलमान के पास नयनतारा के साथ एक और अनटाइटल फिल्म भी है. इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी.