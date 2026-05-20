पैप्स को लताड़ा, फिर पोस्ट में बोले सलमान खान- '60 का हुआ हूं, लड़ना नहीं भूला', फैंस ने पूछा- क्या हुआ भाईजान?
पैप्स को लताड़ने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए और अपने दिल की बात कहीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते मंगलवार, 19 मई को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए. पैप्स ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाते हुए कैमरे में कैद किया. वहीं बाहर निकलने के बाद सलमान खान पैप्स पर भड़कते हुए दिखें. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद भाईजान एक बार फिर सोशल मीडिया की ओर रूख किए है और आधी रात को अपनी सेल्फी के साथ धड़ाधड़ पोस्ट किए. इन पोस्ट ने फैंस के बीच चिंता जगा दी है.
बुधवार (20 मई) को रात करीब 2 बजे सलमान खान ने 4 पोस्ट किए. शेयर की गई अपनी पोस्ट में, सलमान ने उस चीज पर गुस्सा जाहिर किया जिसे उन्होंने 'संवेदनहीन रवैया' कहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मीडिया का साथ दिया है, लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश को वे स्वीकार नहीं कर सकते. उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी भी अपनी बात पर डटे रहने के लिए तैयार हैं, और इस स्थिति के जवाब में कहा कि वे लड़ना नहीं भूले हैं.
सलमान खान के पोस्ट
पहले पोस्ट में अपनी सेल्फी अपलोड की और अस्पताल के बाहर हुई घटना के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, 'अगर मुझे अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला दिखता है, जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो. वही प्रेस, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिससे मैंने बातचीत की, जिसका मैंने ख्याल रखा, और यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.'
दूसरी पोस्ट में दबंग स्टार ने लिखा है, 'लेकिन अगर वे मेरे घाटे से पैसा कमाना चाहते हैं. चुप रहो मजे मत लो. भाई भाई मातृभूमि पिक्चर..., पिक्चर जरूरी है या जिंदगी?'
तीसरे पोस्ट में सलमान ने मुस्कुराती हुई सेल्फी के साथ लिखा है, 'ऐसे मैं सौ जला दूंगा. भाई के एक भाई के दुख पर अगली बार कोशिश कर लेना मेरे साथ. बस कोशिश कर लेना. जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा तो क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा?'
चौथे और आखिरी पोस्ट में सभी को अपनी ताकत का एहसास दिखाते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया है कि उनकी उम्र भले ही 60 साल की हो गई है लेकिन आज भी वह उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जितना पहले थे. उन्होंने आखिरी पोस्ट में लिखा है, 'साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूलना यह याद रख लेना, जेल में डालोगे हाआ हाआ.'
सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
सलमान खान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं. इस पोस्ट के बाद उनके फैंस ने चिंता जताई है. नीचे कुछ एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल यूजर्स के रिएक्शन दिए गए हैं...
एक यूजर ने सलमान खान के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की स्क्रीनशॉर्ट अपने एक्स हैंडेल पर पोस्ट किया है और चिंता जताते हुए लिखा है, 'सलमान खान को क्या हुआ? वह ये तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं?'
What happened to Salman Khan? 😭— redchillisauce (@aayushiihunyawr) May 19, 2026
Why is he posting these pictures? pic.twitter.com/WLcyYBZiTJ
लोगों को समझना चाहिए कि SALMAN KHAN को भी दुख होता है!!— Nitin Prajapati (@Prajapat204) May 20, 2026
सुपरस्टार SALMAN KHAN ने रात के करीब 2 बजे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है
" वो भले ही 60 साल के हो गए हैं, लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं"
दरअसल रात मे salman khan अपने अस्वस्थ पिता salim khan को "हिंदुजा अस्पताल" में… pic.twitter.com/YvrnkWWD9c
कल रात Salman Khan ने इंस्टाग्राम पर लगातार चार पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया।— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 20, 2026
इसी बीच जब वह अपने पिता से मिलने घर से बाहर निकले, तो फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लगातार तस्वीरें लेने लगे,
तभी सलमान खान भड़क गए कहा कि मैं अपनी पर आ जाऊँ क्या?
आखिर… pic.twitter.com/t77bPu6s4s
एक यूजर ने पूरे मामले के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, 'लोगों को समझना चाहिए कि सलमान खान को भी दुख होता है. सुपरस्टार सलमान खान ने रात के करीब 2 बजे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, "वो भले ही 60 साल के हो गए हैं, लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं". दरअसल रात में सलमान खान अपने अस्वस्थ पिता सलीम खान को हिंदुजा अस्पताल में देखने गए थे, जिसके बाद पैपराजी ने उन्हें अस्पताल के बाहर घेर लिया और शोरगुल करने लगे, इसपर सलमान खान बहुत गुस्से में नजर आए.'
Latest - Insta Post Of Bhaijaan— 𝚁𝙾𝙷𝙰𝙽 𝚂𝙷𝙰𝚁𝙼𝙰 𝚁𝙺 (@lLoyalSalmanFan) May 20, 2026
Look & Swag Always Killer
Love U #SalmanKhan @SVC63 pic.twitter.com/aL7xy4B2Cf
Sahi pakde hain bhai! #SalmanKhan ke andar ka '#Sultan' aaj bhi waisa ka waisa hi zinda hai. Unka iconic dialogue " 60 saal ka ho gaya hoon lekin ladna nahi bhoola..." sach mein kisi goosebumps wale blockbuster moment se kam nahi hai. pic.twitter.com/LsSktE2w2G— Kamalpreet Bali.🪷🌹🪷 (@KamalpreetBali) May 20, 2026
एक ने लिखा है, 'सही पकड़े हैं भाई. सलमान खान के अंदर का 'सुल्तान' आज भी वैसे का वैसा ही जिंदा है. उनका आइकॉनिक डायलॉग "60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला" सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्लॉकबस्टर मोमेंट से कम नहीं है.'
Your happiness and smiles is all I want @BeingSalmanKhan ❤️❤️ pic.twitter.com/cN2HnmUUkY— Shaaz (@_BeingShahbaaz) May 20, 2026
LATEST: Neutrals are confused abt Salman Khan Insta Post. Here's a full video with an entire context!— Being ADARSH⚡ (@IBeingAdarsh_) May 20, 2026
Media(Shouting)- Bhai Maatrubhumi
Salman - Kya kar rahe ho? Tumhare family me koi hospital me hoga toh aisa karoge? I have always stood by u guys, stop all this.. #SalmanKhan pic.twitter.com/jaZv3GqbVL
वर्क फ्रंट
सलमान खान चित्रांगदा सिंह के साथ 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी झड़प की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. अपूर्व लाखिया की निर्देशित इस फिल्म में जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं.
इसके अलावा, सलमान के पास नयनतारा के साथ एक और अनटाइटल फिल्म भी है. इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी.