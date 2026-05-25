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पहले किया डीएक्टिवेट फिर तुरंत इंस्टाग्राम पर लौटे सलमान खान, फैंस शॉक्ड, पूछा- अब क्या हुआ 'भाईजान'?

डिएक्टिवेट करने के कुछ मिनटों के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव कर लिया है.

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सलमान खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 4:08 PM IST

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हैदराबाद: सलमान खान का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार, 25 मई को कुछ समय के लिए बंद हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गई. खबरों के मुताबिक, एक्टर की प्रोफाइल खोजने वाले यूजर्स को उनका अकाउंट नहीं मिल पा रहा था, जिससे कई लोग यह सोचने लगे कि क्या उनका अकाउंट हैक हो गया है, डिलीट कर दिया गया है, या फिर उसे कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है.

प्रोफाइल गायब होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर सलमान खान का गायब इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होने लगा. फैंस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस अचानक हुई घटना पर चर्चा की. कई फैंस ने चिंता जाहिर की कि सलमान का अकाउंट किसी तरह से खतरे में तो नहीं है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दबंग एक्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट करीब 30 मिनट तक गायब रहा, जिसके बाद वह फिर से दिखाई देने लगा. हालांकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होने के लगभग 30 मिनट बाद फिर से दिखने लगा.

फिलहाल, न तो सलमान और न ही उनकी टीम ने अकाउंट के गायब होने के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट किसी तकनीकी खराबी के कारण हटाया गया था, स्वेच्छा से डीएक्टिवेट किया गया था, या फिर किसी हैकिंग के प्रयास का शिकार हुआ था.

यह अभी भी साफ नहीं है कि यह गायब होना किसी तकनीकी गड़बड़ी, कुछ समय के लिए बंद होने या किसी संभावित हैकिंग की कोशिश की वजह से था. सलमान के इंस्टाग्राम पर 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यह एक्टर अक्सर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी फिल्मों, फिटनेस, निजी पलों और परिवार से जुड़ी बातें शेयर करने के लिए करते हैं.

सलमान के पास अभी दो फिल्में लाइन में हैं - 'मातृभूमि' और वामशी पैडिपल्ली की अनटाइटल्ड फिल्म. जहां 'मातृभूमि' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वहीं वामशी की फिल्म अभी प्रोडक्शन में है. 'मातृभूमि' इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है, और नई रिलीज डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी झड़प की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. अपूर्व लाखिया की निर्देशित इस फिल्म में जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

इसके अलावा, सलमान के पास नयनतारा के साथ एक और अनटाइटल फिल्म भी है. इस फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी.

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