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सलमान खान ने गैर-कानूनी रूप से करवाया गंजेपन का इलाज?, बिरयानी खाते वक्त सिर में लगे थे इंजेक्शन, प्रोड्यूसर का खुलासा

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्में मातृभूमि और SV63 से चर्चा में हैं. मातृभूमि की रिलीज डेट सामने नहीं आई, लेकिन मेकर्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि फिल्म साल 2026 में ही रिलीज होगी. काम के अलावा सलमान अपनी पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में हैं. हाल ही में वह एक इवेंट में गए थे, जहां उनके लुक को देखने के बाद उनके फैंस शॉक्ड हो गए थे. अब 60 साल के सुपरस्टार पर एक फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं. बता दें, सलमान फिल्म इंडस्ट्री में मोस्ट हैंडसम एक्टर की कैटेगरी में आते हैं. वहीं, प्रोड्यूसर ने सुपरस्टार की लाइफस्टाइल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

एक पॉडकास्ट में बोलते हुए शैलेंद्र सिंह ने सलमान खान की हेल्थ, डाइट और बालों को लेकर शॉकिंग खुलासे किए हैं. शैलेंद्र सिंह ने इस पॉडकास्ट में दावा किया कि जब भारत में गंजेपन का इलाज गैर-कानूनी था, जो उस वक्त सलमान ने अपने घर में यह ट्रीटमेंट लिया था. प्रोड्यूसर ने दावा किया कि उन्होंने खुद एक्टर के घर में उन्हें ऐसा करते देखा था. प्रोड्यूसर ने बताया कि सलमान हेयर फॉल और गंजेपन की समस्या से जूझ रहे थे और उस वक्त उन्होंने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करवाई थी. प्रोड्यूसर ने दावा किया कि एक दिन वह सलमान के घर गए थे और उन्हें इस बारे में तब पता चला था.

सलमान के घर में हैरान थे प्रोड्यूसर

प्रोड्यूसर ने कहा, सलमान बिरयानी खा रहे थे, तभी पीछे से एक अजीब सा दिखने वाला शख्स आया जिसने ग्लव्स पहन रखे थे. उसने सिरिंग निकाली और सलमान के सिर में इंजेक्शन लगाया, मैं यह सब देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है. इसके बाद सलमान ने शैलेंद्र को देखा और कहा, भाई स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है. फिर शैलेंद्र को बताया कि यह सब बालों के ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है. प्रोड्यूसर ने यह भी दावा किया कि उस वक्त ऐसा करना भारत में गैर-कानूनी था. वहीं, यह भी खुलासा किया कि कई बॉलीवुड स्टार यह ट्रीटमेंट ले चुके हैं.