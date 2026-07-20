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आप लोगों की तबीयत कैसी है?, सलमान खान ने वायरल तस्वीरों पर पूछा हाल, पोस्ट पर लाइक 1M से पार

हैदराबाद: सलमान खान को हाल ही में मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट किया गया था. यहां सलमान खान का लुक देखकर उनके फैंस के चेहरे पर उदासी छा गई थी. सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी थी कि सलमान खान तो बूढ़े हो गये और अब उनकी उम्र चेहरे पर झलक रही है. एक तरफ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके फैंस की चिंता बढ़ती जा रही थी. सलमान खान की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और लोग उनकी तबीयत के बारे मं पूछने लगे. अब सलमान खान ने बीती रात अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और उल्टे सलमान ने खुद लोगों से उनका हाल पूछ लिया. सलमान के इस पोस्ट पर 8 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

सलमान खान ने बीती 19 जुलाई की रात को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ मोनोक्रॉम तस्वीरें शेयर कीं. सलमान ने कुल 5 तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह गॉडफादर स्टाइल में दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर सलमान खान कैप्शन में पूछते हैं, आप लोगों की तबीयत कैसी है? सलमान के इस पोस्ट को 1.1 मिलियन फैंस ने लाइक किया है. फैंस के साथ-साथ सलमान की इन तस्वीरों को कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लाइक किया है. इसमें कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, सोफी चौधरी समेत कई स्टार्स शामिल हैं. वहीं. सलमान के इस पोस्ट का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है.

सलमान खान वर्कफ्रंट

बता दें, सलमान खान अभी 60 साल के हैं और बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. सलमान खान को पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था और अब उनकी झोली में दो फिल्में हैं. इसमें एक मात्रृभूमि है, जिसकी रिलीज डेट का फैंस को इंतजार है. वहीं, सलमान खान की दूसरी फिल्म साउथ फिल्ममेकर्स के साथ हैं, जिसका टंपरेरी नाम SV63 है. इस फिल्म में सलमान खान की हीरोइन नयनतारा हैं, जिन्होंने जवान में शाहरुख खान की हीरोइन का रोल प्ले किया था. इस फिल्म को बड़े बजट की फिल्म बताया जा रहा है, जिसे साउथ फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू बना रहे हैं. फिल्म का निर्देशन वामसी पडीपल्ली कर रहे हैं और यह एक मास एक्शन ड्रामा फिल्म बताई जा रही है.