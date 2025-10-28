ETV Bharat / entertainment

पर्दे पर भी फिर दिखेगी 'पार्टनर' की जोड़ी? सलमान खान और गोविंदा करने जा रहे बड़ा धमाका

बिग बॉस के हालिया एपिसोड में सलमान खान ने इशारा किया कि वे जल्द ही गोविंदा के साथ काम कर सकते हैं.

Salman khan And Govinda
सलमान खान और गोविंदा (POSTER)
हैदराबाद: सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, और उनके प्रशंसक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के हर मौके का बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी करिश्माई शख्सियत, जबरदस्त अभिनय और प्रभावशाली उपस्थिति हर प्रोजेक्ट को खास बना देती है. कई सुपरहिट फिल्मों के साथ, सलमान खान आज भी अपार लोकप्रियता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन प्रशंसक लंबे समय से उनकी और पार्टनर फिल्म के को-स्टार गोविंदा की शानदार जोड़ी को फिर से पर्दे पर देखने का इंतज़ार कर रहे हैं.

हाल ही में ऐसी अफवाहें तेज़ हो गई हैं कि सलमान खान और गोविंदा जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आने वाले हैं. ये चर्चा तब और बढ़ गई जब बिग बॉस के हालिया एपिसोड में सलमान खान ने इशारा किया कि वे जल्द ही गोविंदा के साथ काम कर सकते हैं. इस बयान ने पूरे बॉलीवुड में उत्साह की लहर दौड़ा दी.

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना! अब इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने भी खुलासा किया है कि यह मशहूर जोड़ी, जिसने बॉक्स ऑफिस और दर्शकों दोनों के दिलों पर राज किया, एक बार फिर से साथ नज़र आ सकती है। सूत्र ने बताया .

हां, सलमान खान और गोविंदा एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं. फिल्म फिलहाल शुरुआती चरण में है और इसका टाइटल अभी तय नहीं हुआ है. फिलहाल ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दर्शक इस आइकॉनिक जोड़ी की शानदार वापसी देखने वाले हैं.

सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और सहज तालमेल के लिए मशहूर है. उनकी फिल्म पार्टनर में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था और यह फिल्म आज भी लोगों की यादों में ताज़ा है. अब जब इन दोनों सितारों की जोड़ी फिर एक बार साथ आने की खबरें सामने आई हैं, तो फैन्स का उत्साह चरम पर है.

सोशल मीडिया पर लोग पार्टनर के पुराने सीन शेयर कर रहे हैं और अटकलें लगा रहे हैं कि शायद पार्टनर 2 बन रही है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन दो पावरहाउस एक्टर्स को फिर एक साथ देखने की उम्मीद ने हर किसी को रोमांचित कर दिया है.

