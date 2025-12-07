WATCH: इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग-2 लॉन्च में CM रेवंत रेड्डी संग दिखे सलमान खान, नन्हे फैंस संग 'भाईजान' की दिखी मस्ती
हैदराबाद में इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संग शामिल हुए. देखें वीडियो...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 7, 2025 at 10:23 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 10:29 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार, 6 दिसंबर को गाचीबोवली के जीएमसी बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम में इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 को हरी झंडी दिखाई. बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इस मौके पर आकर इस हाई-ऑक्टेन शाम में चार चांद लगा दिए. इवेंट से सलमान खान के कई दिल छू लेने वाले वीडियो सामने आए हैं.
इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (आईएसआरएल) सीजन 2 में 18,000 से अधिक लोग मौजूद थे, जहां सलमान खान ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया. स्टेडियम में बाइक प्रेमियों और सलमान खान के फैंस की भारी भीड़ देखी गई.
वीडियो में सलमान खान को इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के टी-शर्ट में देखा जा सकता हैय क्लीन सेव और ब्लैक सनग्लासेस में सलमान खान काफी हैंडसम दिख रहे हैं. एक वीडियो में सलमान सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मंच से लोगों का हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिख रहे हैं.
इवेंट में सलमान खान नन्हे फैंस से भी मिलते दिखें. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सलमान खान पर्सनली हर एक बच्चे से हाथ मिलाते, उन्हें प्यार करते दिखें. इस दौरान वह कई बच्चों के साथ सेल्फी भी क्लिक कराते दिखें. सलमान खान का जेस्चर सभी का दिल जीत लिया है.
एक और दिल को छू लेने वाले वीडियो में सलमान बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे खुशी से झूम रहे हैं. सलमान के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे. सलमान ने नन्हे-मुन्नों से मिलने और बातचीत करने के लिए समय निकालकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया.
इसके अलावा एक अन्य वीडियो में सलमान खान पर्सनली वर्ल्ड-क्लास बाइकर्स से मिलते दिख रहे हैं. सुपरस्टार ने सभी से हाथ मिलाते दिखें और उनसे बात करते दिखें.
सलमान को पिछली बार बड़े पर्दे पर 'सिकंदर में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो रोल किया था. सलमान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को होस्ट भी कर रहे हैं. साथ ही अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग भी व्यस्त हैं. इस फिल्म में चित्रांगदा भी हैं.
इस रेसिंग लीग में वर्ल्ड-क्लास बाइकर्स ने रोमांचक स्टंट किए और अलग-अलग कैटेगरी में मुकाबला किया. हैदराबाद के पचास बाइक ग्रुप, जिनमें महिला बाइकर्स भी शामिल थीं, इस शानदार मोटरबाइक स्पोर्ट्स को देखने के लिए इवेंट में आए थे.