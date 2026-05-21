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'जोर से सॉरी बोलो': पैप्स ने सलमान खान से मांगी माफी, अस्पताल के बाहर इस हरकत पर भड़क गए थे 'भाईजान'

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों वाले कुछ पोस्ट शेयर किये थे. इसके बाद अस्पताल में अपने किसी खास का हालचाल लेने गए थे. वहीं, पैप्स से उनकी अनबन हो गई. अब पैप्स ने सरेआम सलमान खान से माफी मांगी है. सलमान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पैप्स को माफ कर दिया है. इस पूरे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वाकया उस वक्त हुआ जब सलमान खान अपने दोस्त एक्टर रितेश देशमुख की हालिया रिलीज फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में गये थे.

बीती रात सलमान खान को राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में स्पॉट किया गया था, जहां बाहर भाईजान को पैप्स ने एक बार फिर घेर लिया. सलमान के तस्वीरें और वीडियो लेते हुए पैप्स ने उन्हें सॉरी बोला, जिस पर सलमान ने कहा कि जोर से बोलो. इसके बाद पैप्स ने जोर-जोर से सॉरी बोला और फिर भाईजान ने अपना दिल बड़ा किया और कहा कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना. साथ ही कहा कि यह सही जगह है यहां फोटो क्लिक कर सकते हो. इसके बाद सलमान खान ने हिंदुजा अस्पताल में जाने का पूरा किस्सा बताया.