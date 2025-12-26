ETV Bharat / entertainment

सलमान खान बर्थडे स्पेशल: 'भाईजान' के 5 सबसे दमदार कैमियो रोल, एंट्री देख थिएटर्स में दर्शकों ने जमकर बजाई थी सीटियां

पठान पठान (2023) में सलमान खान का कैमियो फिल्म के सबसे रोमांचक पलों में से एक था. सलमान खान और शाहरुख खान का लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर एक साथ आना सिनेमा प्रेमियों के लिए 2023 की एक शानदार शुरुआत थी. सलमान खान फिल्म में जासूस टाइगर के किरदार में नजर आए, जिन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए दमदार एंट्री की. सलमान और शाहरुख की केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था.

हैदराबाद: बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान का 27 दिसंबर, शनिवार को जन्मदिन है. इस सुपरस्टार की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इंडस्ट्री में दशकों तक काम करने की वजह से उनके काम में बहुत वैरायटी रही है. जहां सलमान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लीड रोल के लिए जाने जाते हैं, वहीं उनके कैमियो ने भी इंडियन सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी है. आइए देखते हैं भाईजान के कुछ बेहतरीन कैमियो, जिन्होंने फैंस को दीवाना बना दिया.

बागबान (2003)

2003 में रिलीज हुई बागबान फिल्म हिट फिल्मों में से एक हैं. यह एक मल्टी-स्टार फैमिली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे और इसे रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म सलमान खान ने आलोक का रोल निभाया था, जो राज (अमिताभ बच्चन) और पूजा मल्होत्रा ​​(हेमा मालिनी) का गोद लिया हुआ बेटा था. सलमान एक परफेक्ट बेटा था जो उन लोगों के प्रति शुक्रगुजार था. महिमा चौधरी ने भी इसमें कैमियो किया था और वह सलमान की लेडी लव थीं.

सिंघम अगेन

सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो फिल्म के सबसे ज्यादा हाइलाइट्स में से एक था. फिल्म में सलमान खान अपने मशहूर किरदार 'चुलबुल पांडे' (दबंग) के रोल में नजर आए थे, जो फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एक जबरदस्त क्रॉसओवर था. उनकी एंट्री ने सभी का दिल जीत लिया था. फिल्म में बॉलीवुड के दो सबसे आइकॉनिक पुलिस किरदार अजय देवगन के बाजीराव सिंघम और सलमान के चुलबुल पांडे ने दर्शकों सीटी बजाने में मजबूर कर दिया था.

कुछ कुछ होता है (1998)

1998 में दर्शकों का दिल जीतने वाली धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में सलमान खान ने अमन मेहरा का किरदार निभाया था. वह अंजलि (काजोल) की जिंदगी में एकदम परफेक्ट ड्रीम बॉय की तरह आते हैं. वह स्वीट, चार्मिंग थे और अपनी मंगेतर अंजलि से बहुत प्यार करते थे. उन्हें इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी शामिल थे.