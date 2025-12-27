60 का हुआ 'सुल्तान': 150 एकड़ में फैला है सलमान खान का 80 करोड़ का फार्म हाउस, जिम से स्विमिंग पूल तक जानें क्या-क्या है अंदर
सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस में एक आलीशान बंगला भी बना हुआ है, जहां भाईजान पार्टी करते हैं.
Published : December 27, 2025 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान और उनके फैंस के लिए आज 27 दिसंबर का दिन बहुत खास दिन है. आज के दिन बॉलीवुड के 'सुल्तान' अपना जन्मदिन मनाते हैं. 27 दिसंबर 2025 में सलमान 60 साल के हो गए हैं. सलमान ने बीती रात अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर अपनी बर्थडे पार्टी रखी और फैमिली, फ्रेंड्स के साथ-साथ स्टार्स गेस्ट के बीच केक काटा. सलमान का यह फार्म हाउस बीती रात एक पार्टी हॉल में बदल गया, जहां टीम इंडिया के 'धुरंधर' महेंद्र सिंह धोनी भी भाईजान को विश करने पहुंचे थे. सलमान के बर्थडे के मौके पर जानेंगे उनके इस फार्म हाउस के अंदर क्या-क्या फेसिलिटी हैं.
सलमान का पर्सनल जिम
रिपोर्ट्स की मानें तो, भाईजान का पनवेल वाला फार्म हाउस 150 एकड़ में फैला है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपये है. जब भी सलमान खान को टाइम मिलता है वह यहां आकर जिम करते हैं और अपनी दमदार बॉडी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.
भाईजान का स्विमिंग पूल
फार्म हाउस पर जाने के बाद सलमान खान यहां अपने पर्सनल स्विमिंग पूल में उतरते हैं और घंटों तक उसमें खड़े रहते हैं. ऐसा करके सलमान अपने शरीर और मन को ठंडक पहुंचाते हैं.
खेतीबाड़ी
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सलमान खान एक एक्टर होने के साथ-साथ होस्ट, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इन सबके अलावा उनके अंदर एक किसान भी है, जो कोविड 19 में नजर आया था. कोविड 19 पीरियड में सलमान खान ने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में फार्मिंग भी की थी. सलमान के फार्म हाउस में कई फसले हैं. सलमान की बहन अर्पिता ने भाईजान की किसानी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे.
एनिमल शेल्टर
सलमान को जानवरों से बहुत प्यार है. उनके इस 80 करोड़ रुपये वाले फार्म हाउस में एनिमल शेल्टर भी है, जिसमें पालतू कुत्तों के अलावा कई जानवर भी हैं. सलमान के पास एक घोड़ा भी है, जिसकी वह सवारी करते रहते हैं.
फार्महाउस में बंगला
सलमान खान अपनी सभी पार्टी अपने फार्म हाउस में ही रखते हैं. यहां बीती रात उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. सलमान ने फार्म हाउस में एक आलीशान बंगला बनाया हुआ है, जहां पार्टी में आने वाले गेस्ट पार्टी करने के साथ-साथ आराम भी फरमाते हैं. सलमान खाली समय में खुद इस बंगले में अकेले रहते हैं.