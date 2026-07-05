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'द अलायंस' में सलमान खान के भाई सोहेल ने किया बड़ा खुलासा, बोले- हालत बिगड़ने के दौरान 'सेमी-कोमा' में चले गए थे पिता सलीम

माता-पिता के साथ सोहेल खान ( IANS )

हैदराबाद: सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान हाल ही में रियलिटी शो 'द अलायंस' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए हैं. शो के दौरान उन्होंने अपने पिता और जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान से जुड़ी सेहत की एक डरावनी घटना के बारे में बात की. उस मुश्किल और भावुक समय को याद करते हुए सोहेल ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जब उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उन्हें उनके खोने का डर सता रहा था. शो में सोहेल ने अपने हेल्थ को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के बजाय अपने बूढ़े माता-पिता के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद है. उन्होंने बताया, 'मेरे माता-पिता अब बूढ़े हो गए हैं, जबकि मेरे बच्चों के पास अभी समय है. मुझे अपने माता-पिता को खोने का डर लगता है. यह बात तब और भी भावुक कर देने वाली लगी जब उन्होंने अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने और उनके सेमी-कोमा में चले जाने के बारे में बताया. सोहेल ने उस दिल दहला देने वाले पल का जिक्र किया जब डॉक्टरों ने उन्हें हालात की गंभीरता के बारे में बताया था.