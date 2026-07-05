ETV Bharat / entertainment

'द अलायंस' में सलमान खान के भाई सोहेल ने किया बड़ा खुलासा, बोले- हालत बिगड़ने के दौरान 'सेमी-कोमा' में चले गए थे पिता सलीम

'द अलायंस' में सलमान खान के भाई सोहेल ने वाइल्डकार्ड एंट्री ली है. इस दौरान उन्होंने अपने पिता की हेल्थ पर एक खुलासा किया है.

Sohail Khan with his parents
माता-पिता के साथ सोहेल खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 4:08 PM IST

|

Updated : July 5, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान हाल ही में रियलिटी शो 'द अलायंस' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए हैं. शो के दौरान उन्होंने अपने पिता और जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान से जुड़ी सेहत की एक डरावनी घटना के बारे में बात की. उस मुश्किल और भावुक समय को याद करते हुए सोहेल ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जब उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उन्हें उनके खोने का डर सता रहा था.

शो में सोहेल ने अपने हेल्थ को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के बजाय अपने बूढ़े माता-पिता के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद है. उन्होंने बताया, 'मेरे माता-पिता अब बूढ़े हो गए हैं, जबकि मेरे बच्चों के पास अभी समय है. मुझे अपने माता-पिता को खोने का डर लगता है. यह बात तब और भी भावुक कर देने वाली लगी जब उन्होंने अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने और उनके सेमी-कोमा में चले जाने के बारे में बताया. सोहेल ने उस दिल दहला देने वाले पल का जिक्र किया जब डॉक्टरों ने उन्हें हालात की गंभीरता के बारे में बताया था.

उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो, मुझे डर लगता है. कुछ हफ्ते पहले जब मेरे पिता बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वे सेमी-कोमा में चले गए थे और मैं अस्पताल में उनके साथ ही था. मेरा दिल बैठ गया था. डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि मैं उन्हें खो दूं. मेरे माता-पिता मेरे लिए बहुत प्यारे हैं. अगर डैडी को कुछ हो गया, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा. मेरे लिए, मेरे माता-पिता ही मेरी जिंदगी हैं, सब कुछ हैं.'

शो के दौरान, जनरल नॉलेज टास्क में हिस्सा लेने से पहले सोहेल ने मजाकिया अंदाज में अपने पिता से बात की और किसी भी हुई भूल-चूक के लिए पहले ही माफी मांगी. एक वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर, वह 'वॉरियर्स' टीम में शामिल हुए, जिसमें उनके साथ कुशल टंडन, डेजी शाह और देल्बार आर्या भी थे, और उन्होंने इस रियलिटी शो के कॉम्पिटिटिव माहौल में अपनी जगह बनाई.

इस साल की शुरुआत में सलमान खान के पिता-राइटर सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगभग एक महीने के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : July 5, 2026 at 4:14 PM IST

TAGGED:

SALIM KHAN
SALIM KHAN SEMI COMA
SOHAIL KHAN
THE ALLIANCE
SALIM KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.