सलीम खान के हेल्थ पर आया अपडेट, डॉक्टर ने कहा- सलमान खान के पिता की हालत...
लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने शोले के राइटर- सलमान खान के पिता सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट साझा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 6:05 PM IST
मुंबई: एक्टर सलमान खान के पिता, जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार (17 फरवरी) को मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. उन्हें देखने के लिए पूरा खान परिवार लीलावती हॉस्पिटल पहुंचा है. मंगलवार शाम को लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सलीम खान के हेल्थ को लेकर अपडेट साझा किया है.
लीलावती हॉस्पिटल के डॉ. जलील पारकर ने सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट दिया है. उन्होंने पुष्टि की है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
#WATCH | Mumbai: Actor Salman Khan at Lilavati Hospital in Mumbai to see his father, veteran actor and film producer Salim Khan, who has been admitted here. pic.twitter.com/L43tZjgAPf— ANI (@ANI) February 17, 2026
डॉ. जलील पारकर ने कहा, 'सभी को नमस्ते. हां, यह सच है कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता और आइकॉन मिस्टर सलीम खान को डॉ. जलील पारकर की देखरेख में लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उन्हें आज सुबह 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए. इमरजेंसी केयर शुरू की गई, जिसके बाद मिस्टर खान को फर्स्ट फ्लोर पर इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया.'
Hello everybody. Yes, it is true that Mr Salim Khan, father of famed Bollywood actor Salman Khan and an icon in himself, has been admitted to Lilavati Hospital under the care of Dr Jalil Parkar. He was brought to the emergency department early this morning at 8:30 am by the… pic.twitter.com/RV2PULAZUo— IANS (@ians_india) February 17, 2026
मरीज की जानकारी को गोपनीय रखते हुए डॉक्टर ने आगे कहा, 'डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज किया, जिसमें डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया शामिल थे. परिवार की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए, आज और जानकारी शेयर नहीं की जा रही है.'
Mumbai: Veteran screenwriter Salim Khan has been admitted to Lilavati Hospital after complaining of swelling. His children, Salman Khan and Alvira Khan, rushed to the hospital to visit him— IANS (@ians_india) February 17, 2026
His grandson, Nirvaan Khan, along with Romanian singer-actress Iulia Vântur, also visited… pic.twitter.com/Zt3fxZRiRw
डॉ. जलील पारकर ने सलीम की हालत के बारे में जानकारी देते हुए आखिरी में कहा, 'मरीज की जानकारी को गोपनीय रखते हुए, रिश्तेदारों की सहमति से कल (18 फरवरी) सुबह 11 बजे एक प्रेस बुलेटिन जारी किया जाएगा. हालांकि उनकी हालत स्थिर हैं लेकिन उनके क्लिनिकल स्टेटस को लेकर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.'
VIDEO | Mumbai: Veteran screenwriter Salim Khan has been admitted to Lilavati Hospital. Actor Arbaaz Khan and his son Arhaan Khan were seen arriving at the hospital. pic.twitter.com/0XFAFBjKn6— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2026
आज सुबह खबर आई कि सलमान खान के पिता सलीम खान को आज लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. थोड़ी देर के पैपराजी ने हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को कैमरे में कैद किया. सलमान अपने पिता से मिलने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे. हेलेन, अरबाज खान, अलवीरा अग्निहोत्री, अयान अग्निहोत्री और आयुष शर्मा समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी अस्पताल पहुंचे थे.