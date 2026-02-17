ETV Bharat / entertainment

सलीम खान के हेल्थ पर आया अपडेट, डॉक्टर ने कहा- सलमान खान के पिता की हालत...

लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने शोले के राइटर- सलमान खान के पिता सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट साझा किया है.

Salim Khan
सलीम खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 6:05 PM IST

मुंबई: एक्टर सलमान खान के पिता, जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार (17 फरवरी) को मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. उन्हें देखने के लिए पूरा खान परिवार लीलावती हॉस्पिटल पहुंचा है. मंगलवार शाम को लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सलीम खान के हेल्थ को लेकर अपडेट साझा किया है.

लीलावती हॉस्पिटल के डॉ. जलील पारकर ने सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट दिया है. उन्होंने पुष्टि की है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

डॉ. जलील पारकर ने कहा, 'सभी को नमस्ते. हां, यह सच है कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता और आइकॉन मिस्टर सलीम खान को डॉ. जलील पारकर की देखरेख में लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उन्हें आज सुबह 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए. इमरजेंसी केयर शुरू की गई, जिसके बाद मिस्टर खान को फर्स्ट फ्लोर पर इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया.'

मरीज की जानकारी को गोपनीय रखते हुए डॉक्टर ने आगे कहा, 'डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज किया, जिसमें डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया शामिल थे. परिवार की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए, आज और जानकारी शेयर नहीं की जा रही है.'

डॉ. जलील पारकर ने सलीम की हालत के बारे में जानकारी देते हुए आखिरी में कहा, 'मरीज की जानकारी को गोपनीय रखते हुए, रिश्तेदारों की सहमति से कल (18 फरवरी) सुबह 11 बजे एक प्रेस बुलेटिन जारी किया जाएगा. हालांकि उनकी हालत स्थिर हैं लेकिन उनके क्लिनिकल स्टेटस को लेकर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.'

आज सुबह खबर आई कि सलमान खान के पिता सलीम खान को आज लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. थोड़ी देर के पैपराजी ने हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को कैमरे में कैद किया. सलमान अपने पिता से मिलने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे. हेलेन, अरबाज खान, अलवीरा अग्निहोत्री, अयान अग्निहोत्री और आयुष शर्मा समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी अस्पताल पहुंचे थे.

