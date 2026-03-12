ETV Bharat / entertainment

सलीम खान हेल्थ अपडेट: पिता के डिस्चार्ज पर अरबाज खान ने किया खुलासा, जानें कब हॉस्पिटल से मिलेगी छुट्टी

एक्टर-फिल्ममेकर अरबाज खान ने अपने पिता सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट साझा किया है. उन्होंने पिता के डिस्चार्ज पर भी जानकारी दी है.

Published : March 12, 2026 at 7:39 PM IST

हैदराबाद: जाने-माने राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान को 17 फरवरी, 2026 को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह अभी हॉस्पिटल में हैं. काफी दिनों के बाद खान के परिवार की ओर सलीम खान के हेल्थ पर अपडेट आया है. एक्टर अरबाज खान ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट शेयर किया.

शहर में अरबाज खान एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे. वहां निकलते समय अरबाज खान ने मीडिया से बात की. मीडिया ने उनसे उनके पिता के हेल्थ के बारे में पूछा, जिसपर उन्होंने कहा कि जाने-माने लेखक में रिकवरी के पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं.

अरबाज ने रिपोर्टर्स से कहा, 'वह (सलीम खान) अब बेहतर हैं, उनकी हालत में सुधार हो रहा है.' जब एक्टर से पूछा गया कि सलीम खान को हॉस्पिटल से कब छुट्टी मिल सकती है, तो उन्होंने कहा, 'जल्द ही.'सलीम खान के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद खान परिवार की तरफ से यह पहला ऑफिशियल बयान है.

फरवरी में 90 साल के सलीम खान को ब्रेन हैमरेज के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही परिवार समेत इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी. इसमें आमिर खान, जावेद अख्तर, डेजी शाह समेत कई सितारे शामिल हैं. भर्ती होने के बाद उनकी सर्जरी की गई.

लीलावती अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने पिछले महीने मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'हमें कुछ टेस्ट करनी थी. हमने एक छोटी सी सर्जरी की. न्यूरोसर्जन द्वारा की गई यह सर्जरी डीसीए थी और सफलतापूर्वक संपन्न हुई. उनकी हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा. उनकी हालत काफी अच्छी है. हम समझते हैं कि उम्र भी एक कारक है.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो अरबाज खान ने हाल ही में दो फिल्मों में काम किया. वह सुपरनैचुरल थ्रिलर काल तिघोरी में दिखे, जिसमें उनके साथ रितुपर्णा सेनगुप्ता थीं. वह बिहू अटैक में भी दिखे, जो एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें उनके साथ राहुल देव और डेजी शाह थे.

