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सलीम खान हेल्थ अपडेट: एक महीने के बाद लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सलमान के पिता

हैदराबाद: सलमान खान और सलीम खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है. उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हैं. लगभग 1 महीने के बाद, राइटर को लीलावती हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है.

जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को पिछले महीने 17 फरवरी को ब्रेन हेमरेज होने के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. डॉक्टरों ने पहले बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है.

वहीं, डॉ. जलील पारकर ने सर्जरी कई अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा था कि सलीम खान की कोई सर्जरी नहीं की गई है. डॉक्टर ने कहा, 'कोई सर्जरी नहीं की गई. यह एक ऐसा प्रोसीजर था जो हम आमतौर पर करते हैं. हां उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो बहुत कम था, और इसके लिए किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी. किसी सर्जरी की जरूरत नहीं थी. इसका इलाज कर दिया गया है. एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था'

लगभग एक महीने के बाद सलीम खान के डिस्चार्ज की खबर मिली है. पीटीआई के अनुसार, मंगलवार, 17 मार्च को सलीम खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उन्हें घर ले जाया गया है.