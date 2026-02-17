ETV Bharat / entertainment

WATCH: ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, अलवीरा भी स्पॉट

सलमान खान के पिता-स्क्रीनराइटर को मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आज सुबह सलमान को हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया.

Published : February 17, 2026 at 2:07 PM IST

मुंबई: जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अभी, उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. उनके भर्ती होने का कारण ऑफिशियली नहीं बताया गया है. उनके बेटे-सुपरस्टार सलमान खान को आज (17 फरवरी) सुबह हॉस्पिटल में देखा गया था.

पीटीआई के मुताबिक, एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. सलीम खान 'शोले', 'दीवार' और 'जंजीर' जैसी हिट फिल्मों के राइटर हैं. अंदरूनी सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'उन्हें (सलीम खान) आज सुबह लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वह आईसीयू में हैं.'

आईएनएस के मुताबिक, सलीम खान को सूजन की शिकायत के बाद लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उनके बच्चे, सलमान खान और अलवीरा खान उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे.

सलीम खान के बेटे- सुपरस्टार सलमान खान को पैपराजी ने हॉस्पिटल के बाहर देखा. बैटल ऑफ गलवान के एक्टर अपने हाई सिक्योरिटी वालों से घिरे हुए थे. उन्हें ब्लैक टी-शर्ट और कैप में स्पॉट किया गया था. वह काफी परेशान दिख रहे थे. हालांकि, उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने का सही कारण अभी पता नहीं है, और परिवार ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

नवंबर 2025 में, सलीम खान और सलमा खान ने शादी की 61वीं सालगिरह मनाई, जो अर्पिता खान और आयुष शर्मा की 11वीं शादी की सालगिरह के साथ भी मेल खाता था. सलीम ने 1964 में सलमा से शादी की और उनके चार बच्चे हैं- तीन बेटे, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान, और एक बेटी, अलवीरा. 1981 में सलीम ने एक्टर हेलेन से शादी की.

सलीम खान जावेद अख्तर के साथ अपनी मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद के तौर पर मशहूर हैं. जावेद अख्तर के साथ, उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड की कहानी कहने के तरीके को एक नई पहचान दी, और इंडियन फिल्म हिस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखीं. उनकी फिल्में जैसे जंजीर, शोले, दीवार, डॉन और त्रिशूल, कल्चरल पहचान बनीं और अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड सुपरस्टार बनाने में अहम भूमिका निभाई.

