धर्मेंद्र के निधन से टूटीं सायरा बानो, बोलीं- वे यूसुफ साहब के 'धरम' थे, याद किया एक्टर के घर में अचानक घुसने का किस्सा
धर्मेंद्र जब मुंबई में पहली बार आए थे तो वह दिलीप कुमार के घर में बिना इजाजत के घुस गए थे.
हैदराबाद: धर्मेंद्र के निधन पर गुजरे जमाने की एक्ट्रेस और सुपरस्टार दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई हैं. दिग्गज अदाकारा ने वेटरन एक्टर के निधन पर नम आंखों से एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है और धर्मेंद्र और दिलीप साहब के किस्से शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया हैं. साथ ही अपने पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ अपनी फिल्मों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
'सिनेमाई युग का अंत'
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, 'धरम जी का निधन ऐसा लगता है मानो हमारे साझा सिनेमाई और इसके इतिहास का एक अध्याय धीरे से अपने पन्ने बंद कर गया है और पीछे छोड़ गया एक ऐसी गर्मजोशी जो आज के भागदौड़ भरे दौर में बहुत कम देखने को मिलती है, मेरे लिए यह क्षति सिर्फ एक को-स्टार की कमी नहीं, बल्कि वे मेरे प्रिय यूसुफ साहब के 'धरम' थे, मैं अक्सर उन कहानियों को याद करती हूं, जो उन्होंने अनगिनत बार मुझे सुनाई थी, एक ऐसे व्यक्ति की मासूमियत, जिसने कभी अपनी विनम्रता नहीं खोई, 1952 में, लुधियाना का एक युवा लड़का, जो फिल्म शहीद से प्रभावित हुआ था, केवल एक ही सपने के साथ बंबई के लिए निकला, उस अभिनेता से मिलना जो उनके आइडल थे उनपर बहुत प्रभाव डाला था'.
जब दिलीप कुमार के घर में घुस गये थे धर्मेंद्र
वह आगे बताती हैं, 'बांद्रा के पाली हिल की ओर बढ़ते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि दिलीप साहब वहीं रहते थे, एक युवा ही इस साहस का परिचय दे सकता है, क्योंकि वह बिना किसी रोक-टोक के घर में दाखिल हुए, वहां उन्होंने यूसुफ साहब को सोफे पर गहरी नींद में सोते हुए देखा, दोपहर की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, धरम तब तक बैचेनी में खड़े रहे, जब तक यूसुफ साहब की नींद नहीं खुल गई और बेचारा लड़का अपनी ही बेबाकी से घबराकर, किसी चौंके हुए हिरण की तरह तेजी से घर से बाहर भाग खड़ा हुआ, यह उसकी पसंदीदा यादों में से एक बन गई, हमेशा एक शर्मीली मुस्कान के साथ'.
'उनसे प्यार का बंधन बन गया'
आगे लिखा है, 'इसके छह साल बाद, समय ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया, इस बार फिल्मफेयर टैलेंट हंट के जरिए, यह मुलाकात साहब की छोटी बहन फरीदा ने तय की थी, जो फेमिना के साथ काम करती थीं और यहीं युवा धर्मेंद्र की मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे वे अपना आदर्श मानते थे, किसी दूर के सितारे की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह जिसकी आंखों में गर्मजोशी, समझदारी और एक अनोखी सौम्यता थी, यूसुफ साहब ने उससे अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में बात की जिसे सिर्फ वही शायरी जैसा बना देते थे, शाम काफी सर्द थी, और जाने से पहले, उन्होंने अपना स्वेटर उतारकर उनके कंधों पर डाल दिया, और उनके बीच प्यार का जीवन भर के लिए एक सूत्र बन गया'.
'कमजोर वक्त में संभाला'
एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'उस दिन के बाद से, धरम घर के आदमी बन गए, वह आधी रात हो या सुबह, किसी भी समय हमारे घर आ सकते थे और उनका हमेशा प्यार से स्वागत होता था, कई बार सुपरस्टार बनने का बोझ उन पर भारी पड़ता था, जब शोहरत की चमक उनकी चमक से भी ज्यादा कठोर हो जाती थी, ऐसे पलों में, वह यूसुफ साहब के पास आते थे, और यूसुफ साहब उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें संभालते, और उसे उन बातों की याद दिलाते जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया'.
बेटे की डेब्यू फिल्म के लिए चिंतित थे धर्मेंद्र
वह आगे लिखती हैं, 'मुझे वह रात अच्छी तरह याद है जब वे आधी रात के बाद 'बेताब' से सनी की तस्वीरें लेकर आए थे, वे एक युवा पिता की तरह चिंतित थे, जो आश्वासन की तलाश में थे, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमें बताया कि फिल्म के लिए जिस लड़की पर विचार किया जा रहा है, वह अमृता सिंह हैं, उनकी आवाज में उत्साह और झिझक दोनों थी, यूसुफ साहब ने अपनी उसी स्नेहपूर्ण तरीके से उनकी बात सुनी और उनसे इतने प्यार से बात की कि धरम आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए चले गए, ऐसे ही क्षणों में मैंने देखा कि वे यूसुफ साहब को एक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि अपने संरक्षक के रूप में कितनी गहराई से देखते थे'.
एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'हालांकि किस्मत ने उन्हें सिर्फ एक ही फिल्म 'पारी' में साथ देखा, लेकिन उनका असली साथ रोशनी, कैमरों और स्क्रीन से दूर रहा, धरम के घर में, अपने माता-पिता और बेटों की तस्वीरों के बीच, यूसुफ साहब की एक तस्वीर भी थी, जो उनके प्यार का प्रतीक थी, वह अक्सर मुझे चिढ़ाते हुए आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहते, सायरा, मैं तो यूसुफ साहब के प्यार में आपका मुकाबला करता हूं और मैं हंसती, यह जानते हुए कि इस मजाक के पीछे एक ऐसा अटूट प्यार छिपा है, जिसे कभी दोहराया नहीं जा सकता'.
धर्मेंद्र के निधन से टूटीं सायरा बानो
एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'आज, जब मैं इस महान, सौम्य इंसान को विदाई दे रही हूं, मुझे उनके अंदर अपार विनम्रता, अपनों के प्रति उनकी निष्ठा और उनके बड़प्पन की याद आ रही है, जो न केवल लोगों को, बल्कि जीवन को भी अपने अंदर समा लेती थी, ईश्वर उनका उसी गर्मजोशी से स्वागत करें जैसे उन्होंने दूसरों का बड़ी उदारता से किया था, उन्हें उस शांति में विश्राम मिले जिसके वे सच्चे हकदार हैं'.
