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WATCH: सैफ अली खान और इब्राहिम एक साथ, पहली बार स्क्रीन पर दिखेगी बाप-बेटे की जोड़ी, देखें BTS वीडियो

सैफ अली खान और इब्राहिम ( IANS )

हैदराबाद: जब से सारा अली खान के भाई इब्राहिम अली खान की झलक सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर उनके सैफ अली खान के बीच की समानताओं को लेकर खूब चर्चा होती आ रही है. तस्वीरों और वीडियो ने बार-बार यह साबित किया है कि पिता और बेटे लगभग एक जैसे दिखते हैं और अब सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. उनके शूट का एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक फैन पेज ने सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सैफ अली खान और इब्राहिम एक विज्ञापन की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीटीएस क्लिप में सैफ और इब्राहिम कुछ खास पल शेयर करते हुए साथ में हंसते हुए और शूटिंग का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.