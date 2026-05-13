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WATCH: सैफ अली खान और इब्राहिम एक साथ, पहली बार स्क्रीन पर दिखेगी बाप-बेटे की जोड़ी, देखें BTS वीडियो

सैफ अली खान और इब्राहिम पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे. शूट का बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

SAIF ALI KHAN AND IBRAHIM
सैफ अली खान और इब्राहिम (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 7:46 PM IST

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हैदराबाद: जब से सारा अली खान के भाई इब्राहिम अली खान की झलक सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर उनके सैफ अली खान के बीच की समानताओं को लेकर खूब चर्चा होती आ रही है. तस्वीरों और वीडियो ने बार-बार यह साबित किया है कि पिता और बेटे लगभग एक जैसे दिखते हैं और अब सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. उनके शूट का एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक फैन पेज ने सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सैफ अली खान और इब्राहिम एक विज्ञापन की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीटीएस क्लिप में सैफ और इब्राहिम कुछ खास पल शेयर करते हुए साथ में हंसते हुए और शूटिंग का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस प्यारे से वीडियो में, सैफ और इब्राहिम को एक ऐड के लिए सीन फिल्माते हुए देखा गया, तभी कपड़े का एक टुकड़ा इब्राहिम के चेहरे पर आ गया. सैफ ने अपने बेटे की इसमें मदद की, जिसके बाद दोनों जोर से हंस पड़े. यह साफ जाहिर है कि पिता-बेटे की इस जोड़ी ने अपने पहले साथ काम करने के अनुभव का खूब मजा लिया. फैंस ने भी हार्ट इमोजी के साथ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

एक इंटरव्यू में इब्राहिम ने अपने पिता के साथ लगातार होने वाली तुलना के बारे में खुलकर बात की और कहा, 'सालों से मुझसे कहा जा रहा है कि मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता हूं. 'हे भगवान, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो. हे भगवान, तुम बिल्कुल सैफ जैसे हो.' जब आपको लगातार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो वे आपके लिए एक पैमाना बन जाते हैं. आप उनके जैसा और ज्यादा बनना चाहते हैं.'

सैफ अली खान अगली बार 'कर्तव्य' में नजर आएंगे. इसमें रसिका दुगल, संजय मिश्रा, ज़ाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी नजर आएंगे. यह फिल्म 15 मई को नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

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