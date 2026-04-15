ETV Bharat / entertainment

साई पल्लवी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी 'एक दिन', जानें कैसा होगा 'रामायण' की 'सीता' का रोल

आमिर खान प्रोडक्शंस की एक दिन1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

Sai Pallavi
साई पल्लवी (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जब से साई पल्लवी और जुनैद खान स्टारर एक दिन का ट्रेलर और गाने रिलीज हुए हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म ने जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है. अरिजीत सिंह की रूहानी आवाज ने फिल्म के संगीत में जो जान फूंकी है, उसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

आमिर खान प्रोडक्शंस की एक दिन, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान नजर आने वाले हैं. एक प्यारी, जादुई और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करती है, जिसने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. अपने दिलचस्प ट्रेलर और सुकून देने वाले संगीत के साथ, फिल्म ने उत्साह को और बढ़ा दिया है, जो रोमांस का एक ऐसा ताजा अंदाज पेश करती है, जिसे कई लोग बड़े पर्दे पर मिस कर रहे थे.

​फैंस विशेष रूप से साई पल्लवी को एक दिन के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखते देखने के लिए उत्साहित हैं. रिलीज से पहले, इंडस्ट्री के एक सूत्र ने स्क्रिप्ट पर साई के रिएक्शन और फिल्म की गहरी केमिस्ट्री और इमोशनल गहराई के बारे में खुलासा किया है.

​इंडस्ट्री के सूत्र ने बताया, 'जब से साई ने एक दिन की स्क्रिप्ट सुनी, उनका रिएक्शन तुरंत 'हां' था, वह पूरी तरह से इसकी ओर खिंची चली आईं. वह फिल्म की रॉ केमिस्ट्री और इमोशनल गहराई से गहराई से जुड़ गईं, और उन्हें लगा कि यह एक ऐसी कहानी है, जो वास्तव में सबसे अलग है!.

​ट्रेलर में उनके किरदार की झलक देखने को मिली, जिसमें साई पल्लवी, जुनैद के किरदार के विपरीत काफी शांत और आत्मविश्वासी नजर आ रही हैं. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और नैचुरल परफॉरमेंस साफ तौर पर बताती है कि वह क्यों साउथ की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं और अब हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ रही हैं.

​एक दिन एक लंबे अंतराल के बाद आमिर खान और फिल्म निर्माता मंसूर खान को फिर से साथ लाती है, जो हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा क्रिएटिव जोड़ियों में से एक है. साथ मिलकर, उन्होंने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. एक दिन के साथ, यह जोड़ी रोमांस जॉनर में वापसी कर रही है, जिससे फैंस के बीच नया उत्साह पैदा हो गया है. उनके एक बार फिर साथ आने ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और दर्शक उस जादू को बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए बेताब हैं.

​आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी एक दिन में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और निर्माण आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा किया गया है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें:

आमिर खान के बेटे जुनैद खान की 'एक दिन' पर प्रोड्यूसर मंसूर खान ने खोले कई राज, अपनी भूमिका पर जानें क्या बोले

TAGGED:

साई पल्लवी
SAI PALLAVI
SAI PALLAVI EK DIN
JUNAID KHAN AND SAI PALLAVI
SAI PALLAVI BOLLYWOOD DEBUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.