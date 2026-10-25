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'बिग बॉस 19' में विलेन तो 'KKK15' में मिला 'किलर खिलाड़ी' का टैग, अब खुद की आवाज में रिलीज किया पहला गाना, व्यूज 1.3M के पार

'साहिबा' ( Poster )

हैदराबाद: एक ऐसी हसीना, जिसे 'बिग बॉस 19' में 'विलेन' का टैग मिला था. अपनी दमदार परफॉर्म के बदौलत यह हसीना बीबी 19 के टॉप 2 तक पहुंची थी. भले ही इस हसीना को ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन इसने अपनी बेबाकिता से सभी का दिल जीत लिया था. इस हसीना का सफर यहीं नहीं थमा. 'बिग बॉस 19' के बाद इन्हें 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' का ऑफर मिला, जिसमें इन्होंने अपने डर को मात देते हुए टॉप 5 में अपनी जगह पक्की की थी. इस शो में इनका स्टंट देख फैंस इन्हें, 'केकेके क्वीन', 'किलर खिलाड़ी' बुलाने लगे हैं. अब यहीं 'किलर खिलाड़ी' अपने चाहने वालों को एक सरप्राइज देकर हैरान कर दिया है. इस खिलाड़ी ने अपनी आवाज में अपना पहला गाना रिलीज किया है, जिसने मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.

हम बात कर रहे हैं फिल्म 'लैला मजनू' से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस फरहाना भट्ट की. जी हां, फरहाना भट्ट ने अपना पहला गाना 'साहिबा', जिसे उन्होंने खुद गाया है, रिलीज कर दिया है. इस गाने को आवाज उन्होंने खुद दिया है. यह आज से 4 दिन पहले रिलीज हुआ था. इस गाने को लोगों से खूब प्यार मिल रहा है.

बिग बॉस के घर में पहुंचीं फरहाना भट्ट फरहाना अपना पहला गाना 'साहिबा' का प्रमोशन के लिए एक बार फिर 'बिग बॉस' के घर में गई हैं, जहां शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर और फरहाना भट्ट से एक-एक लाइन करके 'साहिबा' का गाना गवाया. इस दौरान बीबी हाउस का माहौल का काफी शानदार हो गया. साहिबा को मिले मिलियन में व्यूज