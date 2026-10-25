'बिग बॉस 19' में विलेन तो 'KKK15' में मिला 'किलर खिलाड़ी' का टैग, अब खुद की आवाज में रिलीज किया पहला गाना, व्यूज 1.3M के पार
हाल ही में 'साहिबा' नाम का नया गाना रिलीज हुआ है. इस गाने को 'बिग बॉस-19' और 'खतरों के खिलाड़ी-15' की कंटेस्टेंट ने गाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद: एक ऐसी हसीना, जिसे 'बिग बॉस 19' में 'विलेन' का टैग मिला था. अपनी दमदार परफॉर्म के बदौलत यह हसीना बीबी 19 के टॉप 2 तक पहुंची थी. भले ही इस हसीना को ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन इसने अपनी बेबाकिता से सभी का दिल जीत लिया था. इस हसीना का सफर यहीं नहीं थमा. 'बिग बॉस 19' के बाद इन्हें 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' का ऑफर मिला, जिसमें इन्होंने अपने डर को मात देते हुए टॉप 5 में अपनी जगह पक्की की थी. इस शो में इनका स्टंट देख फैंस इन्हें, 'केकेके क्वीन', 'किलर खिलाड़ी' बुलाने लगे हैं. अब यहीं 'किलर खिलाड़ी' अपने चाहने वालों को एक सरप्राइज देकर हैरान कर दिया है. इस खिलाड़ी ने अपनी आवाज में अपना पहला गाना रिलीज किया है, जिसने मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.
हम बात कर रहे हैं फिल्म 'लैला मजनू' से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस फरहाना भट्ट की. जी हां, फरहाना भट्ट ने अपना पहला गाना 'साहिबा', जिसे उन्होंने खुद गाया है, रिलीज कर दिया है. इस गाने को आवाज उन्होंने खुद दिया है. यह आज से 4 दिन पहले रिलीज हुआ था. इस गाने को लोगों से खूब प्यार मिल रहा है.
बिग बॉस के घर में पहुंचीं फरहाना भट्ट
फरहाना अपना पहला गाना 'साहिबा' का प्रमोशन के लिए एक बार फिर 'बिग बॉस' के घर में गई हैं, जहां शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर और फरहाना भट्ट से एक-एक लाइन करके 'साहिबा' का गाना गवाया. इस दौरान बीबी हाउस का माहौल का काफी शानदार हो गया.
साहिबा को मिले मिलियन में व्यूज
बता दें, फरहाना भट्ट का गाना 'साहिबा' ने सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेफॉर्म्स पर धूम मचा दी है. इस गाने ने 4 दिनों में यूट्यूब पर 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुके हैं. वहीं, 34k से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.
फरहाना भट्ट के बारे में
फरहाना भट्ट एक एक्ट्रेस, मार्शल आर्टिस्ट और सामाजिक शांति कार्यकर्ता हैं. इनका जन्म 15 मार्च 1997 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुआ. फरहाना एक नेशनल लेवल की एथलीट भी हैं, जो ताइक्वांडो में अपने राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. वह 5 बार नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हैं. इतना ही नहीं, उनके बास सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट भी है.
फरहाना ने 2016 में 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' से फिल्म डेब्यू किया था. हालांकि उन्हें उनकी दूसरी फिल्म लैला मजनू (2018) से पॉपलैरिटी मिली. इसके बाद वह नोटबुक (2019), कंट्री ऑफ ब्लाइंड (2023), सिंघम अगेन (2024) और पंजाबी फिल्म 'हां मैं पागल हा' में दिखी थी. इसके अलावा वह हेवेन ऑफ हिंदुस्तान (2023), द फ्रीलांसर (2023) और रक्षक (2024) जैसी वेब सीरीज में नजर आई थीं. उनके नाम दो रियलिटी शो बिग बॉस 19 और खतरों के खिलाड़ी 15 भी है.