सबरीमाला गोल्ड केस: 'कांतारा' के इस फेम स्टार से SIT ने की पूछताछ, मुख्य आरोपी से भी खास कनेक्शन?
सबरीमाला गोल्ड केस में एसआईटी ने मलयालम एक्टर जयराम से पूछताछ की है. मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से उनके कनेक्शन के बारे में पूछताछ की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 7:21 PM IST
हैदराबाद: मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने-माने एक्टर जयराम अब एक विवाद में फंस गए हैं. सबरीमाला सोने की चोरी की चल रही जांच में उनका नाम सामने आया है. स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने हाल ही में चेन्नई में उनके घर पर उनका बयान रिकॉर्ड किया है. साथ ही मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से उनके कनेक्शन के बारे में पूछताछ की.
एसआईटी मंदिर में द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से सोने की चोरी से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. इस मामले में एसआईटी ने एक्टर जयराम का चेन्नई में उनके घर पर औपचारिक बयान दर्ज किया है. उन्हें इस मामले में एक मुख्य गवाह के तौर पर शामिल किया जा सकता है. पूछताछ में जयराम की उन रीति-रिवाजों में शामिल होने पर ध्यान दिया गया, जिनमें सोने की परत वाली तांबे की प्लेटों सहित मंदिर की कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया था.
बता दें, 2019 में पोट्टी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक पूजा में एक्टर के शामिल होने के वीडियो सामने आने के बाद उनसे पूछताछ की गई. इस बीच, केरल हाई कोर्ट ने जांच में देरी के लिए एसआईटी पर कड़ी नाराजगी जताई है. क्योंकि पुलिस 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, इसलिए कुछ मुख्य आरोपियों को 'डिफॉल्ट बेल' पर रिहा कर दिया गया है.
कानून के मुताबिक, अगर इस समय के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो आरोपियों को बेल मिल जाती है. मुख्य संदिग्ध उन्नीकृष्णन पोट्टी और मुरारी बाबू नाम के एक और आदमी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ.
इससे पहले 23 जनवरी को, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोने के नुकसान से जुड़े दो मामलों में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को कानूनी जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन बीत जाने के बाद जमानत दी, और एसआईटी तय समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही.
मुरारी बाबू द्वारपालक (रक्षक देवता) मूर्ति की प्लेटों से सोने की कथित चोरी के मामले में दूसरे आरोपी हैं, और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से सोने की चोरी से जुड़े मामले में छठे आरोपी हैं. वह फिलहाल तिरुवनंतपुरम की स्पेशल सब जेल में बंद हैं और शुक्रवार शाम तक उनके रिहा होने की उम्मीद है.