'यार बिना चैन कहां रे' से 'मैं तेरी तांगे वाली' तक, एस.जानकी के वो 10 हिंदी गाने, जो आज भी गुनगुनाता है पूरा हिंदुस्तान
एस. जानकी ने हिंदी सिनेमा के लिए कई गाने गाए, जिन्हें हम सभी ने गुनगुनाया है और आज भी इन गानों का अपना क्रेज है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की लीजेंड्री सिंगर एस. जानकी अब हमारे बीच नहीं रही हैं. अब बस कुछ बचा हैं, तो वो है उनकी वो आवाज जो उन्होंने 20 भाषाओं में 48 हजार गानों में छोड़ी है. बीती 11 जुलाई की शाम को जानकी का 88 सला की उम्र में निधन हो गया. जानकी के निधन से पूरा संगीत जगत शांत पड़ गया है.जानकी ने सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी ऐसे गाने दिए, जो आज जेन जी एरा में भी सुने जा रहे हैं. जानकी के निधन से भारतीय संगीत में वो जगह खाली हो गई है, जो अब कभी नहीं भर सकती. जानकी की याद में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन 10 सदाबहार गीतों को, जिन्हें सुनने के बाद 80 और 90 के दशक के लोगों को अपना बचपन याद जाएगा.
यार बिना चैन कहां रे...
अनिल कपूर और अमृता सिंह स्टारर फिल्म साहब का गाना यार बिना चैन कहां रे आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मौजूद है. इस गाने के लिए बप्पी लाहरी ने एस. जानकी की आवाज को चुना और उन्हें रातों-रात हिंदी सिनेमा की सिंगिंग की दुनिया में नई पहचान दिलाई. बप्पी दा ने इस गाने को खुद एस.जानकी के साथ गाया था.
गोपाला-गोपाला
यह गाना है प्रभु देवा और नगमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम से है मुकाबला का. इस गाने में नगमा और प्रभुदेवा ने अपनी केमिस्ट्री से दिल जीता ही और गाने में फील डालने का काम किया जानकी ने. आज भी लोग इस गाने के गुनगुनाना नहीं भूले हैं.
हाय हाय गर्मी है
राजेश खन्ना और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मकसद का गाना हाय-हाय गर्मी है, रेट्रो सिनेमा का जबरदस्त सॉन्ग है. इसमें किशोर कुमार और एस जानकी की शानदार जुगलबंदी सुनने को मिली है.
दिल में हो तुम
साल 1987 में रिलीज हुई विनोद खन्ना और अनीता राज स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते के लिए एस.जानकी ने इतना रोमांटिक गाना गाया, जिसे एकांत में सुनने के बाद दिल प्यार में कसक उठने लगती है.
बोल बेबी बोल
एस. जानकी क्लासिकल, रोमांटिक और दर्दभरे गानों के साथ-साथ डिस्को सॉन्ग भी बखूबी गाया करती थी. इसमें एक है साल 1985 में आई फिल्म मेरी जंग का डिस्को सॉन्ग बोल बेबी बोल, जिसमें जावेद जावरी और किशोर कुमार ने भी आवाज दी थी.
वहीं,
मैं तेरा तोता तू मेरी मैना
फिल्म पाप की दुनिया का मजेदार गीत मैं तेरा तोता तू मेरी मैना सोशल मीडिया रील बनाने के लिए फिट है. इस गाने को एस. जानकी ने दिवंगत लीजेंड्री सिंगर किशोर कुमार के साथ गाया था.
मैं तेरी तांगे वाली
अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह स्टारर फिल्म मर्द का सॉन्ग मैं तेरी तांगे वाली-तू मेरा तांगे वाला तो आपने सुना ही होगा. सुन रूबिया हमें प्यार हो गया...सोशल मीडिया रील पर छाया हुआ है और लोग इस पर रील बनाकर खूब शेयर करते हैं.
किलिए-किलिए
यह गाना मलयालम फिल्म आ रात्रि का है, जिसमें साउथ सुपरस्टार ममूटी लीड रोल में हैं. किलिए-किलिए बीते कुछ दिनों सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि हर रील में इस गाने लोग डालने लगे. इनके अलावा एस. जानकी के पॉपुलर हिंदी सॉन्ग में जब लड़की सीटी बजाए, गोरी का साजन, ये सपनों की बारातें, , यह जहां तुम जैसे हिट गाने भी गाए.