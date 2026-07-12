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'साउथ की आशा भोसले थीं एस. जानकी', दिग्गज गायिका को याद कर भावुक हुए M.M. कीरावनी

भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर ऑस्कर विजेता संगीतकार एम. एम. कीरावनी ने शोक जताया है.

S Janaki MM Keeravani
एस. जानकी /एम.एम. कीरावनी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 12, 2026 at 3:41 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका एस. जानकी की 11 जुलाई की शाम को निधन हो गया. उनके निधन की खबर सुन पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. उनके निधन पर फिल्म और संगीत जगत की कई नामी हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है. ऑस्कर विजेता संगीतकार एम.एम. कीरावनी ने भी भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एस. जानकी को 'साउथ की आशा भोसले' बताया.

ईटीवी भारत से बातचीत में एमएम कीरावनी ने कहा कि दक्षिण भारतीय संगीत में एस. जानकी का योगदान अतुलनीय है. उन्होंने कहा, 'अगर पी. सुशीला गारू को दक्षिण की लता मंगेशकर माना जाता है, तो एस. जानकी गारू सचमुच दक्षिण की आशा भोंसले थीं. दक्षिण की चारों भाषाओं में उनका योगदान बेजोड़ और बेहद सराहनीय है.'

कीरावनी ने बताया कि एस. जानकी की प्रतिभा केवल प्लेबैक सिंगिंग तक सीमित नहीं थी. वह एक बेहतरीन संगीतकार भी थीं. उन्होंने फ़िल्मों के साथ-साथ इंडिपेंडेंट एल्बम के लिए भी संगीत तैयार किया, जिसमें मीरा भजन भी शामिल हैं.

उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें एस. जानकी के संगीत निर्देशन में ट्रैक सिंगर के रूप में काम करने का अवसर मिला था. हालांकि दोनों ने बहुत कम गीतों में साथ काम किया, लेकिन वरिष्ठ संगीतकार चक्रवर्ती के साथ काम करने के दौरान उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी.

कीरावनी ने कहा, 'वह बहुत नेक दिल थीं और हमेशा युवा गायकों की तारीफ और हौसला-अफजाई करने में सबसे आगे रहती थीं.' उन्होंने कहा कि एस. जानकी का निधन भारतीय संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत है. उन्होंने कहा, 'उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.'

बता दें कि एस. जानकी का 88 वर्ष की आयु में मैसूर के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया. छह दशक से अधिक लंबे अपने शानदार करियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 48,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए. उन्हें चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य फिल्म पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया. तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में उनकी आवाज आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है.

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