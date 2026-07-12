'साउथ की लता मंगेशकर' एस. जानकी के निधन से गमगीन हुआ गुंटूर, जन्मभूमि पल्लापटल में शोक की लहर
'साउथ की लता मंगेशकर' के नाम से मशहूर दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन के बाद गुंटूर जिले में शोक का माहौल छाया हुआ है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 12, 2026 at 3:00 PM IST
गुंटूर/बापटला (आंध्र प्रदेश): फिल्मी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर गायिका एस. जानकी का 11 जुलाई को निधन हो गया. उनके जन्मस्थान बापटला जिले के निजामपटनम मंडल का पल्लापटलम गांव है. जानकी के निधन से उनके जन्मस्थान पर गहरा शोक छा गया है.
वह तीन साल की उम्र तक इसी मिट्टी में पली-बढ़ीं और यहीं उन्होंने गाना-बजाना सीखा. जब वह तीन साल की थीं, तो उनका परिवार वहां से चला गया. उनके पिता करीमनगर के पास सिरसिल्ला में बस गए. जानकी का पूरा बचपन सिरसिल्ला में ही बीता.
बाद में, जब परिवार चेन्नई चला गया, तो वह भी वहीं चली गईं. अगर आप उनके गाए कई गानों के बोल देखें, तो आपको हर कदम पर अपनी जन्मभूमि के साथ उनका अटूट जुड़ाव दिखाई देगा.
उनके निधन की खबर सुनकर, उनके रिश्तेदार और पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. पल्लापटलम के ग्रामीणों को जानकी पर गर्व था, जो उनके गांव में पैदा हुईं, अद्भुत प्रतिभा के साथ संगीत की दुनिया की 'म्यूजिक क्वीन' बनीं और पूरे देश में शोहरत हासिल की. अब, उनके निधन की खबर सुनकर वे स्तब्ध हैं.
बचपन का जुड़ाव
जानकी ने अपना बचपन पल्लापाटला में तीन साल से भी कम समय तक बिताया. लेकिन उन्होंने कई इंटरव्यू में उस गांव के साथ अपने जुड़ाव का जिक्र किया है. उन्होंने कहा था, 'उस उम्र में, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, मैंने उस गांव की हवा में सांस ली और वहां की मिट्टी में खेली. मुझे आज भी वे यादें कहीं न कहीं अपने मन में ताजा महसूस होती हैं.'
फिल्मों में व्यस्त होने के बाद उन्हें अपने गृहनगर आने का मौका नहीं मिला. लेकिन, कई मौकों पर उन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना प्यार जाहिर किया. उन्होंने संयुक्त गुंटूर जिले में आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सम्मान समारोहों में हिस्सा लिया. उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि जब भी वह गुंटूर शहर आती थीं, तो वह बड़े प्यार से अपने गृहनगर पल्लापाटला की खासियतों और वहां के रहने वाले अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी लेती थीं.
गुंटूर से जुड़ाव
वह डेढ़ दशक पहले अवॉर्ड लेने गुंटूर आई थीं. गुंटूर के लोगों के दिलों में वे प्यारी यादें आज भी बसी हुई हैं. 2009 में, उन्होंने गुंटूर में 'कलादरबार कल्चरल एसोसिएशन' के प्रेसिडेंट पोथुरी रंगा राव द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहली बार हिस्सा लिया. उन्होंने बिना थके 18 गाने गाए. बाद में, 2011 में, उन्होंने वाणी जयराम और पीबी श्रीनिवास के साथ एक और कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
गौरतलब है कि उस कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना है कि उस मंच पर उन्होंने पल्लापाटला और तेनाली से अपने जुड़ाव और गुंटूर में अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ बिताए समय के बारे में बताया था. 2011 में, उन्हें 'ईवीवी युवा कलावाहिनी' के प्रेसिडेंट वेचा कृष्णमूर्ति ने सम्मानित किया.