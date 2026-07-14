ETV Bharat / entertainment

एस. जानकी के निधन पर ना रोने पर ट्रोल हुई पोती अप्सरा, अनदेखी तस्वीरें शेयर कर ट्रोर्ल्स को दिया करारा जवाब

दिवंगत सिंगर एस. जानकी के निधन के बाद उनके दुख पर सवाल उठाने वाले ट्रोलर्स पर उनकी ग्रैंड-डॉटर ने प्रतिक्रिया दी.

S Janaki granddaughter Apsara Vydyula r
एस. जानकी और उनकी पोतियां (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का रविवार शाम को कानियानाहुंडी स्थित उनके फॉर्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. सांस लेने में तकलीफ के कारण शनिवार शाम एक प्राइवेट अस्पताल में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ग्रैंड-डॉटर अप्सरा वैद्युला से सवाल किए कि अंतिम संस्कार के समय उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे. अप्सरा ने अब सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है जो उनके दुख पर सवाल उठा रहे हैं.

14 जून को अप्सरा वैद्युला ने इंस्टाग्राम अपनी ग्रैंडमदर के साथ कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट की और इसे लंबे नोट के साथ जोड़ा. उन्होंने अपने नोट में लिखा, 'मेरी ग्रैंड-मदर की सबसे फेवरेट इंसान मेरी बड़ी बहन, वर्षा थी. वे दोनों एक जैसी थीं. वे एक-दूसरे को ऐसे समझती थीं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता. वे हर तरह से एक-दूसरे के लिए ही बनी थीं.'

वर्षा को याद करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'मैं नहीं चाहती कि दुनिया यह भूले कि आज मैं जहां खड़ी हूं, वहां वर्षा को होना चाहिए था. उसे हमारी ग्रैंड-मदर का ख्याल रखना चाहिए था और वे सारे काम करने चाहिए थे जो अब मुझे करने पड़ते हैं. अगस्त 2023 में उनका निधन हो गया, और हमारा परिवार उस नुकसान से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाएगा. दुख कभी खत्म नहीं होता. बस, आप उसे जीवन भर साथ लेकर चलना सीख जाते हैं. मुझे बस इस बात से सुकून मिलता है कि वे दोनों फिर से एक साथ हैं. '

इसके बाद अप्सरा ने उन लोगों को जवाब दिया है, जो यह सवाल कर रहे थे कि उनकी ग्रैंड-मदर के अंतिम संस्कार के समय उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'पिछले कुछ दिनों में, मैंने लोगों को मेरे दुख पर सवाल उठाते देखा है क्योंकि उन्हें मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखते. प्लीज, मेरी ग्रैंड-मदर के लिए मेरे प्यार को उन आंसुओं से मत आंकिए जो आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं. हमें, खासकर उन्होंने, सिखाया था कि मौत को एक गहरे आध्यात्मिक नजरिए से कैसे समझा जाए. उन्होंने हमें सिखाया कि किसी के जीवन के खत्म होने पर प्यार खत्म नहीं होता. मेरे अनुभवों ने मुझे उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है जितना मैं कभी बनना चाहती थी. दुख हमेशा शोर-शराबे वाला नहीं होता. कभी-कभी यह शांत, स्थिर और बहुत निजी होता है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'पब्लिक की नजर में रहने का मतलब अक्सर अफवाहों, अटकलों और उन कहानियों के साथ जीना होता है जो दूसरे आपकी जिंदगी के बारे में बनाते हैं. यह देखना दर्दनाक हो सकता है कि लोग ऐसे परिवार के बारे में राय बना रहे हैं जिसे उन्होंने कभी ठीक से जाना ही नहीं. मैं चाहती हूं कि लोग जानें कि मेरी ग्रैंडमदर असल में कैसी थीं. वह बहुत कोमल, दयालु, बेहद विनम्र और किसी को भी जज न करने वाली इंसान थीं. वह हर किसी में अच्छाई देखती थीं. वर्षा भी बिल्कुल वैसी ही थी. उन दोनों में जो बात सबसे खास थी, वह थी बच्चों जैसा उत्साह जो दूसरों में भी फैल जाता था. वे जिस भी कमरे में जातीं, वहां एक अनोखा उत्साह और हैरान कर देने वाले भाव ले आती थीं, और जो भी उनसे मिलता, तुरंत उन्हें पसंद करने लगता था. वे अब एक साथ हैं. और किसी तरह, यह सोच मुझे सुकून देती है.'

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

S JANAKI GRANDDAUGHTER
S JANAKI GRANDDAUGHTER APSARA
एस जानकी की ग्रैंड डॉटर
APSARA VYDYULA
S JANAKI GRANDDAUGHTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.