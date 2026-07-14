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एस. जानकी के निधन पर ना रोने पर ट्रोल हुई पोती अप्सरा, अनदेखी तस्वीरें शेयर कर ट्रोर्ल्स को दिया करारा जवाब

एस. जानकी और उनकी पोतियां ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का रविवार शाम को कानियानाहुंडी स्थित उनके फॉर्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. सांस लेने में तकलीफ के कारण शनिवार शाम एक प्राइवेट अस्पताल में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ग्रैंड-डॉटर अप्सरा वैद्युला से सवाल किए कि अंतिम संस्कार के समय उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे. अप्सरा ने अब सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है जो उनके दुख पर सवाल उठा रहे हैं. 14 जून को अप्सरा वैद्युला ने इंस्टाग्राम अपनी ग्रैंडमदर के साथ कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट की और इसे लंबे नोट के साथ जोड़ा. उन्होंने अपने नोट में लिखा, 'मेरी ग्रैंड-मदर की सबसे फेवरेट इंसान मेरी बड़ी बहन, वर्षा थी. वे दोनों एक जैसी थीं. वे एक-दूसरे को ऐसे समझती थीं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता. वे हर तरह से एक-दूसरे के लिए ही बनी थीं.' वर्षा को याद करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'मैं नहीं चाहती कि दुनिया यह भूले कि आज मैं जहां खड़ी हूं, वहां वर्षा को होना चाहिए था. उसे हमारी ग्रैंड-मदर का ख्याल रखना चाहिए था और वे सारे काम करने चाहिए थे जो अब मुझे करने पड़ते हैं. अगस्त 2023 में उनका निधन हो गया, और हमारा परिवार उस नुकसान से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाएगा. दुख कभी खत्म नहीं होता. बस, आप उसे जीवन भर साथ लेकर चलना सीख जाते हैं. मुझे बस इस बात से सुकून मिलता है कि वे दोनों फिर से एक साथ हैं. '