'टॉक्सिक' से पांचवीं हसीना का आया फर्स्ट लुक, यश की फिल्म में करेगी कौनसा किरदार, जानें

कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के बाद अब तारा सुतारिया का फिल्म टॉक्सिक से फर्स्ट लुक आ चुका है.

Rukmini Vasanth first look out as MELLISA
रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 6, 2026 at 11:37 AM IST

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है. फिल्म का टीजर पहले यश के फैंस की धड़कने बढ़ा चुका है और एक के बाद एक फिल्म से हसीनाओं के फर्स्ट लुक सामने आ रहे हैं. हाल ही में तारा सुतारिया का फर्स्ट लुक सामने आया था. कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के फर्स्ट लुक पहले ही जारी हो चुके हैं. आज 6 जनवरी को टॉक्सिक के मेकर्स ने साउथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक साझा किया है. चलिए जानते हैं फिल्म टॉक्सिक में रुक्मिणी वसंत का क्या रोल होगा.

रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म टॉक्सिक से आए रुक्मिणी वसंत का फर्स्टु लुक काफी डैशिंग लग रहा है. रुक्मिणी वसंत ने अपने फर्स्ट लुक में थाई कट हाई-नेक ड्रेस पहनी हुई है. बालों को पीछे की ओर बांधा हुआ और एक बार अपने ग्लैमरस अंदाज में चलती दिख रही हैं. फिल्म में उनके किरदार का नाम मेलिसा है. इससे पहले तारा सुतारिया का फर्स्ट लुक आया था. जिसमें एक्ट्रेस ऑफ शॉल्डर डार्क ड्रेस में हाथ में गन लिए दिखी थीं. शोल्डर कट हेयर स्टाइल और आंखों में टागरेट लिए तारा का इंटेंस लुक काफी इंप्रेसिव दिख रहा था. तारा फिल्म टॉक्सिक में रेबेका का रोल करने जा रही हैं. इस हिसाब से टॉक्सिक एक मास एक्शन फिल्म बनने जा रही है.

इससे पहले फिल्म से नयनतारा का डैशिंग फर्स्ट लुक आया था. फिल्म में नयनतारा का रोल गंगा नामक लड़की का होगा. वहीं, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ और कियारा आडवाणी नाडिया के रोल में होंगी. टॉक्सिक से आए इन चारों एक्ट्रेस के रोल काफी इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग और मिस्टीरियस हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म टॉक्सिक को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है. फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने अकेले किया है. फिल्म के निर्माता वेंकट नारायण और यश हैं. फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और इंग्लिश में हुई है, लेकिन फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और भी कई भाषाओं में डब होगी. टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है. 19 मार्च को फिल्म को चार दिनों का फेस्टिव वीकेंड मिलने जा रहा है, लेकिन इस दिन रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 भी रिलीज होगी. धुरंधर 2 और टॉक्सिक को 2026 में अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है.

संपादक की पसंद

