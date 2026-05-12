रुबीना दिलैक का खुद के लुक पर शॉकिंग खुलासा, बोलीं- डायरेक्टर ने मेरा चेहरा नेगेटिव रोल वाला बताया
रुबीना, जो खबरों के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी में वापसी कर रही हैं, ने एक इंटरव्यू में अपने मुश्किल सफर के बारे में बताया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: टेलीविजन एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में झेली गई कड़ी आलोचनाओं के बारे में बात की. अभिनेत्री का कहना है कि उनके रूप-रंग को लेकर बार-बार उनकी आलोचना की गई और यहां तक कि उन्हें मुख्य भूमिकाओं के लिए सही नहीं बताया गया था.
रुबीना, जो खबरों के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी में वापसी कर रही हैं, ने एक इंटरव्यू में अपने मुश्किल सफर के बारे में बताया. अभिनेत्री ने साझा किया कि चेहरे और शरीर को लेकर लोगों की टिप्पणियों के कारण उन्हें सालों तक आत्मसंदेह से जूझना पड़ा.
उन दिनों को याद करते हुए रुबीना ने बताया कि उन्हें अपने रूप-रंग को लेकर कभी भी पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ. उनके अनुसार, इंडस्ट्री में एक निश्चित सौंदर्य मानक में ढलने का लगातार दबाव बना रहता था. उन्होंने कहा कि अपने करियर के शुरुआती दौर में लोग अक्सर उनके चेहरे पर मौजूद मोटापे को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे.
रुबीना ने कहा, “मुझे अपने रूप-रंग पर कभी इतना भरोसा नहीं था; खुद को स्वीकार करने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है. हम पर एक खास तरह से दिखने का दबाव डाला जाता है.
अभिनेत्री ने बताया कि उस समय उनके गालों और रूप-रंग के कारण कुछ लोग उन्हें "हिमाचली सेब" कहकर पुकारते थे. उन्होंने स्वीकार किया कि उन टिप्पणियों ने उनके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई.
रुबीना को फिर एक खास घटना याद आई जो सालों तक उनके मन में बसी रही. उन्होंने बताया कि एक निर्देशक ने उनके चेहरे के बारे में तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि वह सिर्फ नकारात्मक किरदारों के लिए ही उपयुक्त हैं.
उन्होंने याद करते हुए बताया, “एक बार एक निर्देशक ने मुझसे कहा था, 'तुम्हारा चेहरा इतना नकारात्मक है, तुम्हें नकारात्मक भूमिकाएं ही करनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें सकारात्मक भूमिका में या मुख्य किरदार के रूप में लेगा'.
अपनी दिखावट को लेकर आलोचनाओं का सामना करने के अलावा, रुबीना ने बताया कि उन्हें उस समय दांतों में ब्रेसेस लगे होने के कारण भी असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ रहा था. अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर था जब वह लगातार इस बात पर सवाल उठाती थीं कि क्या वह इंडस्ट्री में सफल होने के लिए काफी अच्छी हैं. उन्होंने कहा, "मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे थे। मुझे लगता था कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं. मेरे मन में कई सवाल उठते थे.
समय के साथ, रुबीना ने धीरे-धीरे खुद को स्वीकार करना और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया. अभिनेत्री ने बताया कि अपनी विशिष्टता को समझने से उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिली. आत्म-स्वीकृति की ओर अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि अगर मुझे दूसरों की तरह दिखना है, तो मैं रुबीना दिलाइक नहीं रहूंगी.
आज रुबीना टेलीविजन की सबसे जानी-मानी हस्तियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 'छोटी बहू' से की और बाद में 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' से अपार लोकप्रियता हासिल की. वे 'बिग बॉस' की विजेता भी रहीं और आज भी उनके प्रशंसकों की संख्या काफी अधिक है। हाल ही में उन्हें अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में देखा गया था.