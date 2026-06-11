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370 की बिरयानी कंट्रोवर्सी: पूनम पांडे का पारा हाई, वीडियो शेयर कर बोलीं- जुबान संभालकर बात कर

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर इस वक्त '370 रुपये की बिरयानी' वाला विवाद खूब चर्चा में हैं. इस विवाद ने पूरी महिला बिरादरी को हिलाकर रख दिया है. आमजन से लेकर सेलेब्स तक इस विवाद में कूद चुके हैं और उस शख्स को खरी-खरी सुना रहे हैं, जिसने महिला के सम्मान को तार-तार कर दिया है. बीते दिनों से पूरा देश इस नौजवान शख्स को जमकर खूब सुना रहा है. अब इस कड़ी में पूनम पांडे ने भी एक वीडियो शेयर कर उस शख्स को लताड़ा है और ऐसा उदाहरण दिया है, जिससे कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा.

अब इस घिनौने विवाद पर पूनम पांडे ने आज 11 जून को एक वीडियो शेयर किया और उस शख्स को करारा जवाब दिया. पूनम ने अपने वीडियो में कहा, भाई यह चल रहा क्या है मार्केट में, मैंने जब 370 की बिरयानी वाली स्टोरी सुनी, वाह बेटा क्या सोच है आपकी, वैसे में आपको एक बात बता दूं, हम औरते, हमको हर महीने पीरियड्स आते हैं, करेक्ट, तो पीरियड्स में हम पैड्स खरीदते हैं, बेटा जो पैड्स हैं ना पीरियड्स के, वो भी 370 रुपये से महंगे होते हैं. जो हम यूज करके फेंक देते हैं. तू जुबान संभाल कर बात कर. औरतों के बारे में बात कर रहा है.

370 रुपये की बिरयानी वाले विवाद पर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई, माल्ती चहर, खुशबू पटानी, कुशा कपिला, एल्विश यादव समेत कई लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

क्या है पूरा मामला?

पहले आपको बता दें, सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस में आ चुके स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में एक लड़के उस वक्त सारी हदें पार कर दीं, जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट का किस्सा शेयर किया. हिमांशु जांगरा नाम के इस 23 साल के शख्स ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था. वहां उसने गर्लफ्रेंड को बिरयानी खिलाई. जब लड़की ने उससे कहा कि उसे घर छोड़ दो, तो इस शख्स के दिमाग में आया कि 370 रुपये की बिरयानी खिलाई, इसे वसूल तो करेगा. शख्स के इस टिप्पणी से पूरे देश में रोष है और लोग जमकर उसे लताड़ रहे हैं. यहां तक उसकी नौकरी चली गई. प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट हो गया.