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'मेडिकल रूम में शवों के प्राइवेट पार्ट्स का उड़ते है मजाक', '370 की बिरयानी' विवाद के बीत प्रणित के शो से लेडी डॉक्टर की गंदी बात हुई वायरल

'370 की बिरयानी' विवाद के बीच प्रणित के शो से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लेडी डॉक्टर का है. देखे वीडियो...

Pranit More
प्रणित मोरे (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 8:43 PM IST

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हैदराबाद: कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो बिग बॉस सीजन 19 में दूसरे रनर-अप रहने के बाद मशहूर हुए थे, अब अपने शो को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. '370 की बिरयानी' विवाद के बीच शो से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लेडी डॉक्टर का है. यह लेडी डॉक्टर अपनी गंदी बातों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

यह सब तब शुरू हुआ जब उनके शो के दर्शक हिमांशु जांगरा (23 साल) ने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गए थे और उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट के लिए 370 रुपये खर्च किए थे, इसलिए उन्हें अपने इस इंवेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए था. इस बात पर हुई आलोचना के बीच, सोशल मीडिया पर एक लेडी डॉक्टर का मामला सामने आया है, जिन्हें पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाते हुए देखा गया.

सोशल मीडिया का एक वर्ग उनकी इन टिप्पणियों से हैरान था और मांग कर रहा था कि हिमांशु की तरह ही उनके खिलाफ भी उतना ही गुस्सा दिखाया जाए. इसके बाद सेजल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है. उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह अभी मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में तैनात हैं.

हाल ही में, सोशल मीडिया पर हिमांशु जांगड़ा नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह प्रणित मोरे के शो पर अपनी एक डेट के बारे में बता रहे थे. वीडियो में वह एक लड़की के साथ डेट पर जाने के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, जहां उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट और पानी की बोतल पर लगभग 360 से 370 रुपये खर्च किए थे.

बाद में उन्होंने कहा कि लड़की ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें फिजिकल इंटिमेसी का हक है और उन्होंने साफ तौर पर 'वसूल तो करूंगा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. जांगड़ा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और प्रणित की भी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने इस बात पर हंसते हुए मजाक उड़ाया था. इस विवाद के बीच, प्रणित ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है.

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