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'मेडिकल रूम में शवों के प्राइवेट पार्ट्स का उड़ते है मजाक', '370 की बिरयानी' विवाद के बीत प्रणित के शो से लेडी डॉक्टर की गंदी बात हुई वायरल

प्रणित मोरे ( IANS )

हैदराबाद: कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो बिग बॉस सीजन 19 में दूसरे रनर-अप रहने के बाद मशहूर हुए थे, अब अपने शो को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. '370 की बिरयानी' विवाद के बीच शो से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लेडी डॉक्टर का है. यह लेडी डॉक्टर अपनी गंदी बातों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. यह सब तब शुरू हुआ जब उनके शो के दर्शक हिमांशु जांगरा (23 साल) ने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गए थे और उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट के लिए 370 रुपये खर्च किए थे, इसलिए उन्हें अपने इस इंवेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए था. इस बात पर हुई आलोचना के बीच, सोशल मीडिया पर एक लेडी डॉक्टर का मामला सामने आया है, जिन्हें पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाते हुए देखा गया.