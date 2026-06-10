'मेडिकल रूम में शवों के प्राइवेट पार्ट्स का उड़ते है मजाक', '370 की बिरयानी' विवाद के बीत प्रणित के शो से लेडी डॉक्टर की गंदी बात हुई वायरल
'370 की बिरयानी' विवाद के बीच प्रणित के शो से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लेडी डॉक्टर का है. देखे वीडियो...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 8:43 PM IST
हैदराबाद: कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो बिग बॉस सीजन 19 में दूसरे रनर-अप रहने के बाद मशहूर हुए थे, अब अपने शो को लेकर सुर्खियों में हैं. उनके शो से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. '370 की बिरयानी' विवाद के बीच शो से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लेडी डॉक्टर का है. यह लेडी डॉक्टर अपनी गंदी बातों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
यह सब तब शुरू हुआ जब उनके शो के दर्शक हिमांशु जांगरा (23 साल) ने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गए थे और उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट के लिए 370 रुपये खर्च किए थे, इसलिए उन्हें अपने इस इंवेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए था. इस बात पर हुई आलोचना के बीच, सोशल मीडिया पर एक लेडी डॉक्टर का मामला सामने आया है, जिन्हें पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाते हुए देखा गया.
She is Sejal Pawar, an MBBS student and a content creator, who was also present in the same Pranit More Show where she said that she and her friends JOKE about dick sizes of dead bodies!! #formenindia #pranitmore pic.twitter.com/kmU2z9ORBh— ForMenIndia (@ForMenIndia_) June 10, 2026
सोशल मीडिया का एक वर्ग उनकी इन टिप्पणियों से हैरान था और मांग कर रहा था कि हिमांशु की तरह ही उनके खिलाफ भी उतना ही गुस्सा दिखाया जाए. इसके बाद सेजल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है. उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह अभी मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में तैनात हैं.
As the controversy escalated, Dr. Sejal Pawar has made her Instagram account private.— Krisha 🌸 (@KrishaAsiagh) June 10, 2026
Here is the full story - On Pranit More’s stand-up show, Sejal jokingly revealed how she and her friends sometimes checked the size of male cadavers' private parts and made fun of them.
If a… pic.twitter.com/LJfgOPaUbX
हाल ही में, सोशल मीडिया पर हिमांशु जांगड़ा नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह प्रणित मोरे के शो पर अपनी एक डेट के बारे में बता रहे थे. वीडियो में वह एक लड़की के साथ डेट पर जाने के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, जहां उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट और पानी की बोतल पर लगभग 360 से 370 रुपये खर्च किए थे.
As a medical student, mocking a cadaver is one of the worst things you can do. I still remember the poem written on the first page of Anatomy Book, by B.D. Chaurasia, where a cadaver pours his heart out and asks to be handled with love and care.— Prateekaaryan 𝕏 (@AaryanPrateekX) June 10, 2026
On the very first day of MBBS, we… pic.twitter.com/nRNajksGHY
बाद में उन्होंने कहा कि लड़की ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें फिजिकल इंटिमेसी का हक है और उन्होंने साफ तौर पर 'वसूल तो करूंगा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. जांगड़ा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और प्रणित की भी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने इस बात पर हंसते हुए मजाक उड़ाया था. इस विवाद के बीच, प्रणित ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है.