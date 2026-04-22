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'पति पत्नी और वो दो' का पहला गाना 'रूप दी रानी' रिलीज, आयुष्मान खुराना संग थिरकीं तीन हसीनाएं

हैदराबाद: फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ के मेकर्स, टी-सीरीज और बी आर स्टूडियोज ने फिल्म का पहला गाना रूप दी रानी आज 22 अप्रैल को रिलीज कर दिया है. यह एक प्योर देसी, मस्ती भरा और तेज बीट वाला गाना है, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आ रहे हैं. गाने में पूरे देसी वाइब आ रही है और आयुष्मान तीनों हीरोइनों संग खूब जंच रहे हैं.

यह एक जोशीला डांस नंबर है, जो फिल्म के मजेदार माहौल को दिखाता है. रूप दी रानी को स्टार पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा और हीर ने गाया है. इसके बोल इंदीवर ने लिखे हैं, संगीत तनिष्क बागची ने दिया है और इस गाने का डांस बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया है.

गाने में एक कैची धुन और मजेदार डांस स्टेप है, जो शादी जैसे सीन का इशारा देता है. इसके रंगीन और एनर्जेटिक विज़ुअल्स फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ाते हैं. गाने को देखने के बाद किसी का भी मन नाचने को करेगा. यह एक तरह से शादी-पार्टी में रंग जमाने वाला गाना होने वाला है.