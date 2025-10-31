ETV Bharat / entertainment

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज ( IMAGES- ETV Bharat )

असम में रोई-रोई बिनाले को लेकर जुबिन के फैंस में इतना शानदार क्रेज है कि वो सुबह 4 बजे से फिल्म की टिकट लेने के लिए भारी बारिश के बीच खड़ रहे.

यह एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्राम फिल्म है, जिसके लिए जुबिन लगभग 19 सालों से इस पर प्लान बना रहे थे. यह उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति है और यह फिल्हम उनकी मौत से कुछ ही दिन बात पूरी हुई है.

असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई-रोई बिनाले आज 31 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. बीती 19 सितंबर को सिंंगापुर में स्कूबा इाइविंग के दौरान डूबने से सिंगर की मौत हो गई थी. जुबिन की मौत पर असम के साथ-साथ पूरा देश रोया था. जुबिन के अंतिम संस्कार पर जनसैलाब उमड़ा था और यह गेदरिंग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी गेदरिंग थी. ऐसे में अब जुबिन की आखिरी फिल्म रोई-रोई बिनाले को देखने के लिए उनसे फैंस की भारी भीड़ थिएटर्स के लिए दौड़ रही है.

असम में हर थिएटर हाउसफुल चल रहा है और फिल्म रोई-रोई बिनाले के लिए अगले एक हफ्ते के लिए एडवांब टिकट बुक हो चुके हैं

रोई-रोई बिनाले असम के सासथ-साथ भारत की 30 सिटी की 800 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और सभी हाउसफुल चल रही हैं.

फिल्म की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए असम में लगभग आठ नए स्क्रीन खोले गए हैं, जिनके शो सुबह 5 बजे से आधी रात तक चलने वाले हैं

इसी के साथ असम में रोई-रोई बिनाले के अलावा कोई भी फिल्म थिएटर में नहीं दिखाई जाएगी, जुबिन के लिए यह एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है.

फिल्म के प्रति जुबिन के फैंस का यह क्रेज देखने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म 100 करोड़ रुपये का बिजनेस जरूर कर सकती है और जो असमिया सिनेमा में बड़ा बदलाव ला सकती है.

जुबिन गर्ग का स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए असम सरकार ने घोषणा की है कि फिल्म की रिलीज से प्राप्त राज्य जीएसटी कलेक्शन को कलागुरु आर्टिस्ट्स फाउंडेशन को दी जाएगी, जिसकी स्थापना जुबिन गर्ग ने की थी.

'यह ऐतिहासिक है'

'रोई रोई बिनाले' के डायरेक्टर राजेश भुयान ने बताया, 'यह जुबिन की फिल्म नहीं बल्कि लोगों की फिल्म है, लोग सुबह 4 बजे फिल्म रिलीज के लिए आए, यह ऐतिहासिक है'.

फिल्म निर्माता श्यामंतक गौतम ने कहा, 'अभूतपूर्व प्रतिक्रिया, हर स्क्रीनिंग हाउसफुल, हमें विदेशों से भी फिल्म की डिमांड आ रही है, यह फिल्म देश भर में इस फिल्म की 800 से ज्यादा स्क्रीनिंग हो चुकी हैं'. बता दें, रोई-रोई बिनाले एक म्यूजिकल फिल्म है, तो इसमें जुबिन गर्ग की 'मूल आवाज' की भी रिकॉर्डिंग शामिल है.