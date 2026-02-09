ETV Bharat / entertainment

'गोलमाल 5' को 'दो और दो पांच' से इंस्पायर्ड बताने पर रोहित शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, बयान में कहा- पहले वेरिफाई करें वरना...

रोहित शेट्टी ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी इन दिनों अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. इन प्रोजेक्ट में से सबसे ज्यादा चर्चा गोलमाल 5 की है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 पुरानी फिल्म दो और दो पांच से इंस्पायर है. बढ़ती अफवाहों को देखते हुए अब रोहित शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी है और इन अफवाहों का खंडन करते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. रोहित शेट्टी पिक्चर्स की टीम ने इन अफवाहों को लेकर सभी पब्लिकेशन, पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने इन अफवाहों को लेकर सफाई दी है. साथ ही, सभी पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से खबर को जल्द से जल्द ठीक करने का अनुरोध भी किया है. टीम ने स्टेटमेंट में लिखा है, 'हम ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहीं कुछ खबरों के बारे में सफाई देना चाहते हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि गोलमाल 5 फिल्म 'दो और दो पांच' से इंस्पायर्ड है या उस पर आधारित है. हम साफ तौर पर बताते हैं कि ये खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत, गुमराह करने वाली और पूरी तरह से झूठी हैं. हम सभी मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनुरोध करते हैं कि वे बिना वेरिफाई की हुई जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न करें.'