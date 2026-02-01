ETV Bharat / entertainment

WATCH: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर धांय-धांय चली गोलियां, मुंबई पुलिस ने दिया लेटेस्ट अपडेट

डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अनजान हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इस मामले पर अब मुंबई पुलिस का बयान आया है.

Rohit Shetty
रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग (IANS/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 1, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
मुंबई: मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी की खबर सामने आई है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को मुंबई स्थित जुहू में रोहित शेट्टी पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई.

चश्मदीदों के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार गोलियों की आवाज सुनी गई. सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी, जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'बिल्डिंग में गोलीबारी हुई है. हम दोषियों की पहचान करने के लिए सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं.'

एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इस घटना के बारे में अपडेट देते हुए कहा, 'फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इसके बाद, जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है.'

मुंबई पुलिस ने आगे बताया, 'पुलिस फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के लिए हर संभव एंगल से जांच कर रही है. हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है.' अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

रोहित शेट्टी के घर के बाहर भारी पुलिस तैनाती दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. विजुअल्स में बिल्डिंग के चारों ओर बैरिकेड्स, पुलिस गाड़ियां, फोरेंसिक टीमें और अधिकारी तैनात दिख रहे हैं.

हालांकि, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी और उनके परिवार ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है. यह फायरिंग बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है. फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में आगे की जांच जारी है.

रोहित शेट्टी एक जाने-माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन होस्ट हैं. उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें कॉप यूनिवर्स ड्रामा भी शामिल है, जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे पॉपुलर एक्टर हैं. वह गोलमाल, सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस और सिंबा जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी पिछली फिल्म, सिंघम अगेन, नवंबर 2024 में रिलीज हुई थी.

