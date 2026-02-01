ETV Bharat / entertainment

WATCH: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर धांय-धांय चली गोलियां, मुंबई पुलिस ने दिया लेटेस्ट अपडेट

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग ( IANS/ANI )

मुंबई: मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी की खबर सामने आई है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को मुंबई स्थित जुहू में रोहित शेट्टी पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई. चश्मदीदों के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार गोलियों की आवाज सुनी गई. सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी, जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'बिल्डिंग में गोलीबारी हुई है. हम दोषियों की पहचान करने के लिए सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं.' एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इस घटना के बारे में अपडेट देते हुए कहा, 'फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इसके बाद, जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है.'