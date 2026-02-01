WATCH: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर धांय-धांय चली गोलियां, मुंबई पुलिस ने दिया लेटेस्ट अपडेट
डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अनजान हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इस मामले पर अब मुंबई पुलिस का बयान आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 1, 2026 at 9:54 AM IST
मुंबई: मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी की खबर सामने आई है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को मुंबई स्थित जुहू में रोहित शेट्टी पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई.
चश्मदीदों के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार गोलियों की आवाज सुनी गई. सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी, जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'बिल्डिंग में गोलीबारी हुई है. हम दोषियों की पहचान करने के लिए सभी संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं.'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Police and forensic teams reach Director Rohit Shetty's residence, after an incident of firing was reported outside his residence. Further details awaited. pic.twitter.com/h1wVhtCtY7— ANI (@ANI) January 31, 2026
एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने इस घटना के बारे में अपडेट देते हुए कहा, 'फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की. इसके बाद, जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है.'
मुंबई पुलिस ने आगे बताया, 'पुलिस फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के लिए हर संभव एंगल से जांच कर रही है. हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है.' अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
#WATCH | Mumbai | Unidentified assailants fired four rounds outside the residence of film director Rohit Shetty last night— ANI (@ANI) February 1, 2026
Mumbai Police says, " following this, heavy police security has been deployed around rohit shetty's residence in juhu. the police are currently… pic.twitter.com/XZlzspFeMU
रोहित शेट्टी के घर के बाहर भारी पुलिस तैनाती दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. विजुअल्स में बिल्डिंग के चारों ओर बैरिकेड्स, पुलिस गाड़ियां, फोरेंसिक टीमें और अधिकारी तैनात दिख रहे हैं.
हालांकि, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी और उनके परिवार ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है. यह फायरिंग बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है. फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में आगे की जांच जारी है.
Maharashtra | Unidentified assailants fired four rounds outside the residence of film director Rohit Shetty. Following this, heavy police security has been deployed around Rohit Shetty's residence in Juhu. The police are currently investigating the matter diligently and… https://t.co/6Yy0I8vAnG— ANI (@ANI) January 31, 2026
रोहित शेट्टी एक जाने-माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन होस्ट हैं. उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें कॉप यूनिवर्स ड्रामा भी शामिल है, जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे पॉपुलर एक्टर हैं. वह गोलमाल, सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस और सिंबा जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी पिछली फिल्म, सिंघम अगेन, नवंबर 2024 में रिलीज हुई थी.