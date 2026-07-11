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16 साल की लड़की का पीछा करने पर ये मशहूर टीवी एक्टर गिरफ्तार, फोन कर बार-बार करता था परेशान

इस एक्टर ने टीवी शो ‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ में पेशवा बाजीराव का रोल प्ले किया था.

Rohit Chandel Arrested
टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 5:11 PM IST

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मुंबई: टीवी एक्टर रोहित चंदेल को घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक्टर पर मुंबई के पूर्वी उपनगर में 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने का आरोप है.

पुलिस ने एक्टर के खिलाफ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत के अनुसार, पूर्वी उपनगर में रहने वाले एक्टर आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को अपने और कई अन्य नंबरों से बार-बार फोन करके परेशान किया था.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 जुलाई को उसने लड़की को उसकी रिहायशी इमारत के पास रोका, उसका पीछा किया, उससे बहस की, उसे गालियां दीं और हाथों से मारकर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने उस पर BNS की धाराओं 78, 115 (2), 352 और POCSO एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी ने दिसंबर 2025 से 7 जुलाई के बीच उसे कई बार फोन किया था.

रोहित चंदेल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की और बाद में युवाओं और परिवारों पर आधारित ड्रामा शो से उन्हें काफी पहचान मिली. इतने सालों में, उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शो में काम किया है और अपनी नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और अलग-अलग तरह के रोल निभाने की काबिलियत के लिए तारीफ़ पाई है.

उन्होंने 2014 में टेलीविजन पर डेब्यू किया और धीरे-धीरे शोज के जरिए अपना करियर बनाया. उन्हें बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने ‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ में पेशवा बाजीराव का किरदार निभाया. स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा. वे स्ट्रीमिंग सीरीज ‘एस्केप लाइव’ में भी नजर आए.

वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वे अपनी पर्सनल लाइफ, फिटनेस रूटीन और शूट के दौरान के बिहाइंड-द-सीन पल शेयर करते हैं. हालांकि, हाल के आरोपों की वजह से उनके सोशल मीडिया व्यवहार की कड़ी जांच-पड़ताल हो रही है.

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