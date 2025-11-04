राम चरण की 'पेड्डी' में म्यूजिक और गानों से धमाका करेगी ए.आर. रहमान और मोहित चौहान की 'रॉकस्टार' जोड़ी

ETV Bharat / entertainment

ग्लोबल म्यूजिक लीजेंड ए.आर. रहमान, मशहूर सिंगर मोहित चौहान और पेड्डी के डायरेक्टर बुची बाबू सना एक साथ नजर आए हैं.

Published : November 4, 2025

हैदराबाद: राम चरण ने एक बार फिर फैंस में जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. एक्टर, जो इन दिनों अपनी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म पेड्डी की तैयारी में बिजी हैं, ने सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर ने फैंस के बीच एक नई हलचल मचा दी है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान होने वाला है.

अपने ट्विटर हैंडल पर राम चरण ने एक ग्रुप फोटो शेयर की, जिसमें ग्लोबल म्यूजिक लीजेंड ए.आर. रहमान, मशहूर सिंगर मोहित चौहान और पेड्डी के डायरेक्टर बुची बाबू सना एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा राम चरण के दिलचस्प कैप्शन ने “व्हाट्स कुकिंग गाइज?” यानी, “क्या पक रहा है दोस्तों?”

तस्वीर से साफ झलक रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है शायद पेड्डी के लिए कोई बड़ा म्यूज़िकल डेवलपमेंट, कयास लगाए जा रहे हैं कि ए.आर. रहमान और मोहित चौहान फिल्म के लिए किसी नए गाने या थीम पर साथ काम कर रहे हैं.

रहमान पहले से ही पेड्डी के म्यूजिक कंपोजर के रूप में कन्फर्म हैं, लेकिन 'नादान परिंदे' और 'तुम से ही' जैसे गानों के लिए मशहूर मोहित चौहान की इस तस्वीर में झलक ने फैन्स की उत्सुकता को और बढ़ा दी है.

उप्पेना के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना की फिल्म पेड्डी को एक रस्टिक इमोशनल ड्रामा बताया जा रहा है, जो राम चरण के अब तक के सबसे इंटेंस किरदारों में से एक होगा. फिल्म अपने बड़े स्केल, दमदार स्टारकास्ट और ए.आर. रहमान के म्यूज़िक की वजह से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है.

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित पेड्डी में राम चरण मुख्य किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी हैं. वेंकटा सतीश किलारू द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

