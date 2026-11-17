रॉबर्ट पैटिनसन के रूप में दुनिया को मिला नया जेम्स बॉन्ड, फैंस ने लुटाया प्यार, जानिए क्रिटिक्स ने क्यों उठाए सवाल
रॉबर्ट पैटिंसन जेम्स बॉन्ड की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और अब फैंस को इनके एक्शन अवतार का इंतजार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 9:56 AM IST
हैदराबाद: रॉबर्ट पैटिनसन को अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर कास्ट करने पर ऑनलाइन राय अलग-अलग है. सपोर्टर्स ने उनके वर्सेटाइल टैलेंट और ट्वाइलाइट से द बैटमैन तक के सफर की तारीफ की है, जबकि क्रिटिक्स ने इस फैसले को बिना सोचे-समझे कहा है और सवाल उठाया है कि क्या एक एक्टर जो पहले से ही एक आइकॉनिक कैरेक्टर से जुड़ा है, उसे दूसरा कैरेक्टर लेना चाहिए.
40 साल के पैटिंसन, डेनियल क्रेग की जगह एजेंट 007 का रोल करने वाले सातवें एक्टर बनेंगे. पैटिंसन 26वीं ऑफिशियल बॉन्ड फिल्म को लीड करेंगे, जिसे डेनिस विलेन्यूवे ने डायरेक्ट किया है और स्टीवन नाइट ने लिखा है, और एमी पास्कल और डेविड हेमैन इसे प्रोड्यूस करेंगे.
Robert Pattinson landing and roles of BOTH Batman and James Bond! Operating at an elite level. https://t.co/uvxwr9U2Gl— Mollie Smith (@Molliestake87) November 16, 2026
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पैटिंसन के सिलेक्शन का स्वागत किया. एक X यूज़र ने लिखा, 'अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर रॉबर्ट पैटिंसन को पाकर बहुत उत्साहित हूं. वह अपनी पीढ़ी के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं, जो लगातार बिना डरे चुनाव करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हैरान करते रहते हैं'.
एक और यूजर ने पैटिंसन के करियर को छोटे रोल से लेकर ट्वाइलाइट फिल्मों में एडवर्ड कलन के रोल से दुनिया भर में मशहूर होने तक बताया. यूज़र ने कहा कि पैटिंसन ने बाद में छोटे, अलग तरह के प्रोजेक्ट चुनना शुरू किया और गुड टाइम और द लाइटहाउस जैसी फ़िल्मों में अपनी रेंज दिखाई । पोस्ट में बैटमैन के तौर पर उनकी कास्टिंग को लेकर शक को भी याद किया गया , इससे पहले कि इस रोल को एक बड़ा कमबैक बताया गया।
उपयोगकर्ता ने लिखा, "उन्हें अब इतिहास में हमेशा बैटमैन और बॉन्ड , जेम्स बॉन्ड के रूप में याद किया जाएगा।" एक और व्यक्ति ने उत्साह को यह कहकर बयां किया, “रॉबर्ट पैटिंसन की लैंडिंग और बैटमैन और जेम्स बॉन्ड दोनों के रोल! एलीट लेवल पर काम करना.
आलोचकों ने कास्टिंग पर सवाल उठाए
हर कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। एक X यूज़र ने पैटिंसन के सिलेक्शन को “बहुत निराशाजनक और बिना सोचे-समझे किया गया चुनाव” बताया, और कहा कि वह पहले से ही बैटमैन का रोल कर रहे थे और सवाल किया कि एक ही एक्टर को कई आइकॉनिक कैरेक्टर क्यों करने पड़े।
यूज़र ने यह भी कहा कि बॉन्ड एक्टर्स को ऐसे अनजान परफॉर्मर होने चाहिए जो रोल से पहचाने जाएं, न कि जाने-माने फिल्म स्टार्स होने चाहिए जो सालों से ऑडियंस से जुड़े हुए हों।
यूज़र ने लिखा, “यह एक आलसी, रिस्क से बचने वाला पिक लगता है, जिसे एक जाने-माने स्टार को कास्ट करके Amazon के दांव को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह ठीक वैसा ही फ़ैसला है जैसा ब्रोकोलिस ने कभी नहीं लिया होता।”
'पहचान कन्फर्म हो गई है'
पैटिंसन की कास्टिंग की घोषणा सोमवार को ऑफिशियल 007 सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए की गई। X और इंस्टाग्राम पर पिछली सभी पोस्ट्स दोपहर 3 बजे GMT से कुछ समय पहले अचानक हटा दी गईं और उनकी जगह एक बार फिर से लिखा गया मैसेज: “आइडेंटिटी कन्फर्म हो गई है।”
इसके बाद अमेज़न-MGM स्टूडियोज़ ने एक फ़र्स्ट-लुक फ़ोटोग्राफ़ रिलीज़ किया जिसमें पैटिंसन बॉन्ड के ट्रेडमार्क टक्सीडो में दिख रहे थे। स्टूडियो ने कहा कि उनकी कास्टिंग "सिनेमा के सबसे मशहूर किरदारों में से एक के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी"।
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
यह कन्फर्मेशन एक लंबी खोज के बाद हुआ जिसमें पैटिंसन कथित तौर पर पांच शॉर्टलिस्ट किए गए एक्टर्स में से थे। जोश ओ'कॉनर और कैलम टर्नर के भी रेस में होने की बात कही जा रही थी। पिछले शुक्रवार को अटकलें तब और बढ़ गईं जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पैटिंसन को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफर किए गए थे।
यह बिना टाइटल वाली फिल्म पहली बॉन्ड प्रोजेक्ट होगी, जब से अमेज़न-MGM स्टूडियोज़ ने 2025 में अपने लंबे समय के मैनेजर, बारबरा ब्रोकोली और माइकल जी विल्सन से $1 बिलियन से ज़्यादा में फ्रैंचाइज़ी का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल और राइट्स खरीदे थे।
डेनियल क्रेग के बाद बने जेम्स बॉन्ड
पैटिंसन ने क्रेग की जगह ली है, जिनकी पांच फिल्मों का कार्यकाल 2021 में नो टाइम टू डाई के साथ समाप्त हुआ। क्रेग की फिल्मों में 2012 में रिलीज हुई स्काईफॉल भी शामिल है , जिसने दुनिया भर में 1.1 बिलियन डॉलर की कमाई की थी।
पिछले दो दशकों में, पैटिंसन ने बड़े स्टूडियो प्रोडक्शन और इंडिपेंडेंट सिनेमा में काम किया है। डेविड क्रोननबर्ग, रॉबर्ट एगर्स और लिन रैमसे जैसे फिल्ममेकर्स के साथ काम करने से पहले, वह 2005 में हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ़ फायर और ट्वाइलाइट सागा से मशहूर हुए।
Robert Pattinson and Daniel Craig together last year. Passing the torch? https://t.co/g79igTUi81— Bond Archives (@BondArchives) November 14, 2026
बाद में उन्होंने 2022 में मैट रीव्स की द बैटमैन में मुख्य भूमिका निभाई। पैटिंसन को आखिरी बार 2026 में रिलीज़ हुई क्रिस्टोफर नोलन की महाकाव्य द ओडिसी में देखा गया था, और वह 2028 में रीव्स की सुपरहीरो फिल्म द बैटमैन II में भी दिखाई देने वाले हैं ।
बॉन्ड लिस्ट में शामिल होना
पैटिंसन ऑफिशियल स्क्रीन बॉन्ड्स की लाइन में शामिल हो गए हैं, जो 1962 में डॉ. नो में शॉन कॉनरी के साथ शुरू हुई थी. इसके बाद जॉर्ज लेज़ेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन और क्रेग ने यह किरदार निभाया. बॉन्ड फ्रैंचाइजी ने दुनिया भर में कुल मिलाकर $7.8 बिलियन कमाए हैं, जिससे यह इतिहास में पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज बन गई है.