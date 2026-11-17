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रॉबर्ट पैटिनसन के रूप में दुनिया को मिला नया जेम्स बॉन्ड, फैंस ने लुटाया प्यार, जानिए क्रिटिक्स ने क्यों उठाए सवाल

रॉबर्ट पैटिनसन जेम्स बॉन्ड ( IANS )

हैदराबाद: रॉबर्ट पैटिनसन को अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर कास्ट करने पर ऑनलाइन राय अलग-अलग है. सपोर्टर्स ने उनके वर्सेटाइल टैलेंट और ट्वाइलाइट से द बैटमैन तक के सफर की तारीफ की है, जबकि क्रिटिक्स ने इस फैसले को बिना सोचे-समझे कहा है और सवाल उठाया है कि क्या एक एक्टर जो पहले से ही एक आइकॉनिक कैरेक्टर से जुड़ा है, उसे दूसरा कैरेक्टर लेना चाहिए.

40 साल के पैटिंसन, डेनियल क्रेग की जगह एजेंट 007 का रोल करने वाले सातवें एक्टर बनेंगे. पैटिंसन 26वीं ऑफिशियल बॉन्ड फिल्म को लीड करेंगे, जिसे डेनिस विलेन्यूवे ने डायरेक्ट किया है और स्टीवन नाइट ने लिखा है, और एमी पास्कल और डेविड हेमैन इसे प्रोड्यूस करेंगे.

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पैटिंसन के सिलेक्शन का स्वागत किया. एक X यूज़र ने लिखा, 'अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर रॉबर्ट पैटिंसन को पाकर बहुत उत्साहित हूं. वह अपनी पीढ़ी के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं, जो लगातार बिना डरे चुनाव करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हैरान करते रहते हैं'. एक और यूजर ने पैटिंसन के करियर को छोटे रोल से लेकर ट्वाइलाइट फिल्मों में एडवर्ड कलन के रोल से दुनिया भर में मशहूर होने तक बताया. यूज़र ने कहा कि पैटिंसन ने बाद में छोटे, अलग तरह के प्रोजेक्ट चुनना शुरू किया और गुड टाइम और द लाइटहाउस जैसी फ़िल्मों में अपनी रेंज दिखाई । पोस्ट में बैटमैन के तौर पर उनकी कास्टिंग को लेकर शक को भी याद किया गया , इससे पहले कि इस रोल को एक बड़ा कमबैक बताया गया। उपयोगकर्ता ने लिखा, "उन्हें अब इतिहास में हमेशा बैटमैन और बॉन्ड , जेम्स बॉन्ड के रूप में याद किया जाएगा।" एक और व्यक्ति ने उत्साह को यह कहकर बयां किया, “रॉबर्ट पैटिंसन की लैंडिंग और बैटमैन और जेम्स बॉन्ड दोनों के रोल! एलीट लेवल पर काम करना. आलोचकों ने कास्टिंग पर सवाल उठाए हर कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। एक X यूज़र ने पैटिंसन के सिलेक्शन को “बहुत निराशाजनक और बिना सोचे-समझे किया गया चुनाव” बताया, और कहा कि वह पहले से ही बैटमैन का रोल कर रहे थे और सवाल किया कि एक ही एक्टर को कई आइकॉनिक कैरेक्टर क्यों करने पड़े। यूज़र ने यह भी कहा कि बॉन्ड एक्टर्स को ऐसे अनजान परफॉर्मर होने चाहिए जो रोल से पहचाने जाएं, न कि जाने-माने फिल्म स्टार्स होने चाहिए जो सालों से ऑडियंस से जुड़े हुए हों। यूज़र ने लिखा, “यह एक आलसी, रिस्क से बचने वाला पिक लगता है, जिसे एक जाने-माने स्टार को कास्ट करके Amazon के दांव को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह ठीक वैसा ही फ़ैसला है जैसा ब्रोकोलिस ने कभी नहीं लिया होता।” 'पहचान कन्फर्म हो गई है'