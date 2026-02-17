ऑस्कर विजेता रॉबर्ट डुवैल का निधन, विवेक अग्निहोत्री ने दी श्रद्धांजलि, भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- पावरफुल, ब्रिलिएट और...
ऑस्कर विजेता रॉबर्ट डुवैल का निधन हो गया है. अनुपम खेर ने खास नोट के साथ 'द गॉडफादर' स्टार को श्रद्धांजलि दी है.
हैदराबाद: ऑस्कर विजेता-हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डुवैल का निधन हो गया है. वह 95 साल के थे. उनकी पत्नी लुसियाना ने जानकारी दी कि डुवैल का निधन रविवार को वर्जीनिया स्थित आवास पर हुआ.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लुसियाना ने एक बयान में कहा, 'दुनिया के लिए, वह एक एकेडमी अवॉर्ड-विनिंग एक्टर, एक डायरेक्टर, एक स्टोरीटेलर थे. मेरे लिए, वह बस सब कुछ थे. अपने काम के लिए उनका पैशन सिर्फ किरदारों के लिए और उनके प्यार के लिए था. अपने हर रोल के लिए, बॉब ने अपने किरदारों और उनके द्वारा दिखाई गई इंसानी भावना की सच्चाई को सब कुछ दिया. बॉब, आपने इतने सालों तक जो सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद. साथ ही इस समय प्राइवेसी बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद.'
अनुपम खेर
वहीं, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हॉलीवुड के लेजेंड रॉबर्ट डुवैल को इमोशनल श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर डुवैल की तस्वीरें शेयर किए और एक दिल को छू लेने वाले मैसेज से इसे जोड़ा. अनुपम खेर ने अपने नोट में लिखा है, 'रॉबर्ट डुवैल की प्यारी याद में… रॉबर्ट डुवैल ऐसे एक्टर थे जिन्हें अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ी. शांत, सटीक और बहुत सच्चे, उन्होंने अपने हर रोल एक गहरा छाप छोड़ा है. मेरे लिए, वह हमेशा फेवरेट एक्टर्स में से एक थे, इसलिए नहीं कि उन्हें स्पॉटलाइट चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी.'
अनुपम ने हॉलीवुड स्टार के किरदारों के बारे में जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं, 'द गॉडफादर में टॉम हेगन की ताकत से लेकर एपोकैलिप्स नाउ में लेफ्टिनेंट कर्नल किलगोर की डरावनी इंटेंसिटी तक, डुवैल ने ऐसे कैरेक्टर बनाए जो स्क्रीन के ब्लैक होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं. टेंडर मर्सीज में उनके ऑस्कर जीतने वाले परफॉर्मेंस ने संवेदनशीलता दिखाई, जबकि द अपोस्टल और लोनसम डव जैसी फिल्मों ने मुश्किल, इंसानी कहानियों के प्रति उनके निडर कमिटमेंट को दिखाया.'
डुवैल के नेचर के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने आखिरी में लिखा, 'वह बिना दिखावे के ही बेहतरीन शख्स थे. बिना थियेट्रिकल्स के पावरफुल. सादगी में एक मास्टरक्लास. रॉबर्ट डुवैल जैसे एक्टर सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वे बन जाते हैं. और ऐसा करके, वे चुपचाप हम सभी के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं जो इस क्राफ्ट को पसंद करते हैं. आपकी कृपा बनी रहे. आपका काम सिखाता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा और हमेशा बना रहेगा. ओम शांति.'
विवेक अग्निहोत्री
वहीं, मशहूर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस हॉलीवुड की काबिलियत की तारीफ करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डुवैल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'हाउ टू किल अ मॉकिंगबर्ड, एपोकैलिप्स नाउ, द गॉडफादर, टेंडर मर्सीज. कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम करने के लिए आपको कितना अच्छा होना चाहिए. अलविदा रॉबर्ट डुवैल. एक्टर कभी नहीं मरते.'