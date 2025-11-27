ETV Bharat / entertainment

'सुहागरात से पहले भी बता देना, छोड़ दूंगी', पलाश-स्मृति केस के बीच RJ महविश के वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया हल्ला

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और विश्व विजेता क्रिकेट महिला टीम का उप कप्तान स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. हालांकि शादी के पोस्टपोन होने की वजह स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने को बताया जा रहा है. इस बीच जब पलाश मुच्छल की एक महिला संग चैट वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और तो और हंगामा उस वक्त और भी ज्यादा तब बढ़ गया, जब पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं. फिलहाल पलाश और स्मृति की शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई है और यह कब तक होगी कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस मुद्दे के बीच क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महविश के इस नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

'सुहागरात से पहले भी बता देना'

आरजे महविश ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में महविश ने ऐसी-ऐसी बात कही है, जिसे सुनने के बाद लड़कों को बड़ा झटका लगने वाला है. महविश ने कहा, 'मर्द न बड़ी प्यारी चीज होते हैं, जब पूछो तब सिंगल ही होते हैं, देखों भाई मुझे सच और झूठ नहीं पता पर मेरी शादी के वक्त न मैं अपना दूल्हा कर रही हूं इंटरनेट पर एक हफ्ते पहले लॉन्च और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात मना रहा होगा न, गर्ल्स प्लीज बस आकर मुझे बता देना और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है ये कैसे ढूंढेगी. सुहागरात मनाने से पहले भी बता देना, ये भी मत सोचना उस पर ट्रस्ट करती होगी या नहीं! मैं दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो किसी के लिए कर ही नहीं सकता, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तुम उसके स्क्रीन शॉट पब्लिक कर देना वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक कर दूंगी और हो सकता है मैं पब्लिक भी न करूं, मैं बस सुकून से निकलकर जाना चाहती हूं, बचाओ दोस्तों'.