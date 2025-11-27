ETV Bharat / entertainment

'सुहागरात से पहले भी बता देना, छोड़ दूंगी', पलाश-स्मृति केस के बीच RJ महविश के वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया हल्ला

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने के बीच आरजे महविश ने अपने इस वीडियो से धमाका मचा दिया है.

rj mahvash Video
RJ महविश का नया वीडियो (Images/ IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 11:33 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और विश्व विजेता क्रिकेट महिला टीम का उप कप्तान स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. हालांकि शादी के पोस्टपोन होने की वजह स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने को बताया जा रहा है. इस बीच जब पलाश मुच्छल की एक महिला संग चैट वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और तो और हंगामा उस वक्त और भी ज्यादा तब बढ़ गया, जब पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं. फिलहाल पलाश और स्मृति की शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई है और यह कब तक होगी कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस मुद्दे के बीच क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महविश के इस नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

'सुहागरात से पहले भी बता देना'

आरजे महविश ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में महविश ने ऐसी-ऐसी बात कही है, जिसे सुनने के बाद लड़कों को बड़ा झटका लगने वाला है. महविश ने कहा, 'मर्द न बड़ी प्यारी चीज होते हैं, जब पूछो तब सिंगल ही होते हैं, देखों भाई मुझे सच और झूठ नहीं पता पर मेरी शादी के वक्त न मैं अपना दूल्हा कर रही हूं इंटरनेट पर एक हफ्ते पहले लॉन्च और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात मना रहा होगा न, गर्ल्स प्लीज बस आकर मुझे बता देना और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है ये कैसे ढूंढेगी. सुहागरात मनाने से पहले भी बता देना, ये भी मत सोचना उस पर ट्रस्ट करती होगी या नहीं! मैं दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो किसी के लिए कर ही नहीं सकता, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तुम उसके स्क्रीन शॉट पब्लिक कर देना वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक कर दूंगी और हो सकता है मैं पब्लिक भी न करूं, मैं बस सुकून से निकलकर जाना चाहती हूं, बचाओ दोस्तों'.

वीडियो पर लोगों के कमेंट्स

अब आरजे महविश के इस वीडियो पर डेढ़ लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स में लोग भर-भरकर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'क्या तुम पलाश की बात कर रही हो? दूसरा यूजर लिखता है, 'इतना तो मैं ड्रम से नहीं डरता, जितना तुम डरा रही हो'. तीसरे ने लिखा है, 'क्या आप अपने पति के लिए लॉयल रहोगी? एक और लिखता है, 'अच्छे पति की गारंटी मांग कर रही हो, तुम लॉयल हो इसकी क्या गारंटी होगी? महविश के वायरल वीडियो पर लोग सपोर्ट करने के साथ-साथ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

स्मृति मंधाना-पलाश हल्दी सेरेमनी: पलक मुच्छल ने निभाया बहन का फर्ज, दुल्हन संग झूम कर नाची टीम इंडिया, देखें

स्मृति मंधाना के शादी के पोस्ट डिलीट करने के बाद पलक मुच्छल ने जारी किया बयान, कहा- सेंसिटिव टाइम...

Last Updated : November 27, 2025 at 11:40 AM IST

TAGGED:

RJ MAHVASH PALASH MUCHHAL
PALASH MUCHHAL AND SMRITI WEDDING
RJ MAHVASH VIDEO
आरजे महविश
RJ MAHVASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.