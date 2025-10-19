ETV Bharat / entertainment

ऋषभ शेट्टी ने किए दुनिया के सबसे पुराने मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन, 'कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता के लिए कहा धन्यवाद

भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसका इतिहास 389 ईस्वी तक जाता है.

Rishabh Shetty
ऋषभ शेट्टी (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी और होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और पहले दिन से ही सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है. पूरे देश में शानदार रिव्यू मिलने के बाद, यह फिल्म दर्शकों और आलोचकों दोनों के दिलों को जीत रही है. पहले से ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही कांताराः चैप्टर 1 लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में अब, फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म की सफलता के लिए बिहार के पटना में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर में फिल्म की सफलता के लिए धन्यवाद अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं.

‘कांतारा चैप्टर 1’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब ऋषभ शेट्टी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में पहुंचे हैं. बता दें कि मुंडेश्वरी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल में फिल्म का प्रमोशन किया जाना अपने आप में खास है, क्योंकि ‘कांतारा चैप्टर 1’ की आत्मा भी आस्था, संस्कृति और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है. ऋषभ शेट्टी कांतारा की सफलता के लिए माता और भगवान शिव का धन्यवाद अर्पित करने के लिए सीधे मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं.

मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के पटना में स्थित है. यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, पुरातत्वविदों के अनुसार इसका इतिहास 389 ईस्वी तक जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने मौजूद मंदिरों में से एक बनाता है. मंदिर के गर्भ गृह में एक पंचमुखी शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका रंग सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है. यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और यहां नवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

ये भी पढे़ं:

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15: ऋषभ शेट्टी के प्रीक्वल की दहाड़ बरकरार, फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा किया पार

TAGGED:

RISHABH SHETTY KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER 1 BOX OFFICE
ऋषभ शेट्टी
RISHABH SHETTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.