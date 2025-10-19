ETV Bharat / entertainment

ऋषभ शेट्टी ने किए दुनिया के सबसे पुराने मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन, 'कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता के लिए कहा धन्यवाद

ऋषभ शेट्टी ( POSTER )

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी और होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और पहले दिन से ही सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है. पूरे देश में शानदार रिव्यू मिलने के बाद, यह फिल्म दर्शकों और आलोचकों दोनों के दिलों को जीत रही है. पहले से ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही कांताराः चैप्टर 1 लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में अब, फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म की सफलता के लिए बिहार के पटना में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर में फिल्म की सफलता के लिए धन्यवाद अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं. ‘कांतारा चैप्टर 1’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब ऋषभ शेट्टी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में पहुंचे हैं. बता दें कि मुंडेश्वरी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल में फिल्म का प्रमोशन किया जाना अपने आप में खास है, क्योंकि ‘कांतारा चैप्टर 1’ की आत्मा भी आस्था, संस्कृति और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है. ऋषभ शेट्टी कांतारा की सफलता के लिए माता और भगवान शिव का धन्यवाद अर्पित करने के लिए सीधे मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं.