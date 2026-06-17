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गंभीर पैर की चोट के बावजूद 'नागबंधम' की शूटिंग करते रहे ऋषभ साहनी, जानें सेट पर क्या हुआ था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, "एक बड़े सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान ऋषभ के पैर में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन अगले दिन एक अहम सीन की शूटिंग होनी थी, इसलिए उन्होंने शूटिंग जारी रखने का फैसला किया. फिल्म के इस महत्वपूर्ण हिस्से के लिए उन्होंने मुश्किल दौर से गुजरते हुए भी काम जारी रखा, जो उनके समर्पण और जुनून को दिखाता है।"

हैदराबाद: अभिनेता ऋषभ साहनी अपनी मेहनत और काम के प्रति समर्पण से लगातार प्रभावित कर रहे हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'नागबंधम' की शूटिंग से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है, जिसमें उन चुनौतियों का जिक्र है जिनका उन्होंने सामना किया. पहले ही खबर आ चुकी है कि इस भव्य फिल्म में ऋषभ डबल रोल निभा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह घटना फिल्म की शूटिंग के एक बेहद अहम चरण के दौरान हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ साहनी सेट पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे. उनके इस जज्बे और लगन ने कलाकारों और क्रू दोनों को प्रभावित किया. इससे एक बार फिर उनकी छवि एक ऐसे अभिनेता के रूप में मजबूत हुई है, जो अपने किरदार के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार रहता है.

इससे पहले भी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ऋषभ ने 'नागबंधन' के लिए काफी मेहनत और तैयारी की है. कहा जा रहा है कि फिल्म में वह डबल रोल निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर खुद को तैयार करना पड़ा. ऐतिहासिक किरदार अहमद शाह अब्दाली को पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश करने के लिए ऋषभ ने कई महीनों तक रिसर्च की. उन्होंने किरदार की बारीकियों को बेहतर समझने के लिए पश्तो भाषा सीखी और ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ी कई किताबें भी पढ़ीं, ताकि अपने अभिनय में ज्यादा गहराई और वास्तविकता ला सकें.

फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच लगातार उत्साह बढ़ रहा है. इसी बीच ऋषभ साहनी की तैयारी से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जो 'नागबंधम' के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक को पर्दे पर उतारने के पीछे की मेहनत और तैयारी की एक खास झलक पेश करती हैं.