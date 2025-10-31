महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, SF में ऑस्ट्रेलिया को हराया, झूम उठी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दे रही बधाई
अब आगामी 2 नंवबर को फाइनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से होगा.
हैदराबाद: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात देकर पहली बार फाइनल में जगह बना ली है. आगामी 2 नवंबर को फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा. महिला टीम के जीत से पूरे देश में जोश और गर्व की लहर दौड़ चुकी है और इस वक्त पूरा भारत खुशी से झूम उठा है और बधाइयों का तांता लग चुका है. इसमें इंडियन सेलेब्स ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है.
What a moment for India! 🇮🇳🏏— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 30, 2025
Our women’s team @BCCIWomen storms into the ICC #WomensWorldCup2025 Final with a thrilling win over Australia!
A stunning display of determination, unity, and brilliance on the field.
Take a bow, @JemiRodrigues that century was pure class! pic.twitter.com/lAYF6jB8ir
ऋषभ शेट्टी
कांतारा चैप्टर 1 का सफलता को एन्जॉय कर रहे ऋषभ शेट्टी की खुशियां तब दोगुनी हो गई, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा बदला लिया. ऋषभ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, क्या है मोमेंट है भारत के लिए, हमारी महिला टीम ने आईसीसी वर्ल्डकप वनडे फाइनल में जगह बना ली है, क्या खेली है टीम इंडिया क्या धोया है, ब्रिलियंट, जेमिमा की पारी को सलाम है, क्या सेंचुरी लगाई है आपने'.
339 ... Against Australia !!! That was a biigg total to chase.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 30, 2025
But the belief was BIGGER.
Jemimah’s unbeaten ton and India’s fearless chase - pure magic! Team India into the finals, with fire and belief. pic.twitter.com/nZsIX8WQYa
सुनील शेट्टी
क्रिकेटर केएल राहुल के स्टार ससुर सुनील शेट्टी ने टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर कर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339, चेज करने के लिए यह बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा था, जेमिमा की नाबाद पारी ने देश को झूमने का मौका दिया, प्योर मैजिक, टीम इंडिया फाइनल में जा चुकी है, फायर है'.
अर्जुन रामपाल
बॉलीवुड के दमदार एक्टर अर्जुन रामपाल ने भी कर पूरे दिन टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला देखा और हमारी टीम के जीतते ही पोस्ट शेयर कर लिखा, हर दिन ऐसे चेज देखने को नहीं मिलते, वुमन टीम के लिए क्या मोमेंट है, क्या इमोशन थे, क्या महा एपिसोड दिखाया है.