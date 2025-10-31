ETV Bharat / entertainment

महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, SF में ऑस्ट्रेलिया को हराया, झूम उठी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दे रही बधाई

अब आगामी 2 नंवबर को फाइनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से होगा.

Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (AP/ANI/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 10:16 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:22 AM IST

हैदराबाद: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात देकर पहली बार फाइनल में जगह बना ली है. आगामी 2 नवंबर को फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा. महिला टीम के जीत से पूरे देश में जोश और गर्व की लहर दौड़ चुकी है और इस वक्त पूरा भारत खुशी से झूम उठा है और बधाइयों का तांता लग चुका है. इसमें इंडियन सेलेब्स ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है.

Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Rashmika Mandanna IG Story)
Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Varun Dhawan IG Story)

ऋषभ शेट्टी

कांतारा चैप्टर 1 का सफलता को एन्जॉय कर रहे ऋषभ शेट्टी की खुशियां तब दोगुनी हो गई, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा बदला लिया. ऋषभ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, क्या है मोमेंट है भारत के लिए, हमारी महिला टीम ने आईसीसी वर्ल्डकप वनडे फाइनल में जगह बना ली है, क्या खेली है टीम इंडिया क्या धोया है, ब्रिलियंट, जेमिमा की पारी को सलाम है, क्या सेंचुरी लगाई है आपने'.

Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Vikrant Messay)
Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Ayushamnn IG Story)

सुनील शेट्टी

क्रिकेटर केएल राहुल के स्टार ससुर सुनील शेट्टी ने टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर कर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339, चेज करने के लिए यह बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा था, जेमिमा की नाबाद पारी ने देश को झूमने का मौका दिया, प्योर मैजिक, टीम इंडिया फाइनल में जा चुकी है, फायर है'.

Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Ritiesh Deshmukh IG Story)
Indian Women Cricket Team enters World Cup 2025 Final
महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री, (Kareena Kapoor Khan IG Story)

अर्जुन रामपाल

बॉलीवुड के दमदार एक्टर अर्जुन रामपाल ने भी कर पूरे दिन टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला देखा और हमारी टीम के जीतते ही पोस्ट शेयर कर लिखा, हर दिन ऐसे चेज देखने को नहीं मिलते, वुमन टीम के लिए क्या मोमेंट है, क्या इमोशन थे, क्या महा एपिसोड दिखाया है.

Last Updated : October 31, 2025 at 10:22 AM IST

WORLD CUP 2025 FINAL
INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
IND VS AUS WORLD CUP 2025
इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया 2025
INDIAN WOMEN CRICKET TEAM

