ऋषभ शेट्टी ने कांतारा फ्रेंचाइजी से किया धमाका, वर्ल्डवाइड किया 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी की 2022 में रिलीज हुई कांतारा ने 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.

Rishab Shetty
ऋषभ शेट्टी ने कांतारा फ्रेंचाइजी से किया धमाका (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 5:09 PM IST

हैदराबाद: कांतारा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है. कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. एक सांस्कृतिक जड़ों वाली कन्नड़ फिल्म के रूप में शुरू हुई कांतारा धीरे-धीरे पूरे देश और दुनिया में एक बड़ी सिनेमाई पहचान बन गई.

2022 में रिलीज हुई कांतारा ने 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई की थी. लोगों की मजबूत जुबानी तारीफ, आध्यात्मिक जुड़ाव और बार-बार देखे जाने की वजह से फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली. दर्शकों के साथ-साथ रजनीकांत समेत कई साउथ सुपरस्टार ने ऋषभ शेट्टी और उनकी फिल्म की जमकर तारीफ की थी.

इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि परंपरा से जुड़ी सशक्त कहानी भी बड़े स्तर पर कमर्शियल सक्सेस पा सकती है और यह क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई. इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए कांतारा चैप्टर 1 ने फ्रेंचाइज को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया. कई भाषाओं और देशों में रिलीज हुई इस प्रीक्वल ने दुनियाभर में लगभग 850 करोड़ रुपये की कमाई की और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई.

फिल्म ने न सिर्फ दक्षिण भारत में, बल्कि हिंदी भाषी इलाकों और विदेशी बाजारों में भी शानदार प्रदर्शन किया. यह दर्शकों के भरोसे और कांतारा की दुनिया से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है.

इस उपलब्धि को खास बनाता है ऋषभ शेट्टी का अनोखा कारनामा. दोनों फिल्मों की कहानी लिखने, निर्देशन करने और मुख्य भूमिका निभाने वाले ऋषभ शेट्टी भारतीय सिनेमा के ऐसे इकलौते अभिनेता-लेखक-निर्देशक बन गए हैं, जिनकी फिल्मों ने मिलकर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

यह उपलब्धि उन्हें पैन-इंडिया के सबसे बड़े अभिनेता-लेखक-निर्देशक सुपरस्टार के रूप में स्थापित करती है. कांतारा फ्रेंचाइजी अब सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक यादगार अध्याय बन चुकी है, जिसने परंपरा और आधुनिक भव्यता को दुनिया के मंच पर जोड़ा है.

ऋषभ शेट्टी की अब अगली फिल्म का इंतजार है. अपनी अगली फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्या पेश करने वाले हैं और क्या किरदार निभाने वाले हैं, दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं. एक्टर ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट का एलान नहीं किया है.

