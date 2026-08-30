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'टॉक्सिक' की आलोचना के बीच यश को मिला ऋषभ शेट्टी-सुदीप का सपोर्ट, 'कांतारा' एक्टर ने कहा- डेरिंग एक्सपेरिमेंट

'टॉक्सिक' की आलोचना के बीच ऋषभ शेट्टी ने यश की फिल्म की तारीफ की है. साथ ही एक्टर की एक्टिंग की भी सराहना की है.

Rishab Shetty Yash
ऋषभ शेट्टी/टॉक्सिक (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2026 at 12:27 PM IST

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हैदराबाद: यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसका असर बाद के दिनों में इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ा. फिल्म को मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया के बीच, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक्टर के समर्थन में आगे आए हैं.

कन्नड़ एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने यश और फिल्म का समर्थन किया है. 'कांतारा' फेम एक्टर ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर टॉक्सिक के सपोर्ट में पोस्ट शेयर किया और यश की परफॉर्मेंस की तारीफ की. उन्होंने फिल्म को एक 'डेरिंग एक्सपेरिमेंट' बताया. उन्होंने कहा कि अगर कोई कहानी अलग रास्ते पर चलती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने गलत रास्ता चुना है.

ऋषभ शेट्टी ने की तारीफ
ऋषभ ने पोस्ट में लिखा है, 'एक कलाकार के तौर पर, जब आप कोई किरदार निभाते हैं, तो आप उसे पूरे दिल से जीवंत करने की कोशिश करते हैं. और यहां, मैं सचमुच उस जज्बे से प्रभावित हूं जिसके साथ एक ताकतवर इंसान के संघर्ष को दिखाया गया है.'

फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए कांतारा एक्टर ने लिखा, 'हो सकता है कि कहानी और मुख्य किरदार उस ढर्रे पर न हों जिस पर ज्यादातर फिल्में चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता गलत है. कहानी कहने में जो मेहनत लगती है, और मन में एक विचार से लेकर स्क्रीन पर फिल्म बनने तक का जो सफर होता है, वह बहुत बड़ा होता है.'

यश के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए ऋषभ ने लिखा है, 'यश सर, आपने जिस तरह से खुद को एक ऐसे किरदार और दुनिया के प्रति समर्पित किया है, जिसके लिए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस की जरूरत थी, उसके लिए आपको सलाम. मैं हर सीन में इसे साफ तौर पर महसूस कर सकता था. दर्शकों को यह अनुभव कराना आसान नहीं है कि कैसे पछतावा बढ़ता है और जिंदगी में जहर घोलता है. सर, इस डेरिंग एक्सपेरिमेंट की कोशिश के लिए मैं आपके साथ हूं. कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के आपके जुनून के लिए हम आपसे प्यार करते हैं.'

'टॉक्सिक' एक अनोखी और तारीफ के काबिल कोशिश- किच्चा सुदीप

इससे पहले किच्चा सुदीप ने टॉक्सिक को अपना समर्थन दिया था. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'बस इतना कहना चाहता हूं, यश, तुमने अपनी पिछली कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म का कोई आम, उम्मीद के मुताबिक या फॉर्मूले वाला सीक्वल बनाने के बजाय, सच में कुछ हटकर करने की कोशिश की है. ऐसी चीज करने के लिए एक अलग सोच, पक्का इरादा और सबसे जरूरी बात, हिम्मत की जरूरत होती है.'

'टॉक्सिक' की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'टॉक्सिक' एक अनोखी और तारीफ के काबिल कोशिश है. इसमें कई हिस्से ऐसे हैं जो सच में दिलचस्प हैं और जिन पर अच्छी बहस, चर्चा और सीखने-समझने की गुंजाइश है. कुछ नया आजमाने और लीक से हटकर काम करने की हिम्मत दिखाने के लिए तुम्हें बधाई. ढेर सारी शुभकामनाएं, दोस्त.

'टॉक्सिक' को लेकर किस बात पर हो रही है बहस?

फिल्म के रिलीज होने के बाद से ज्यादातर चर्चा इस बात पर हो रही है कि फिल्म में किरदारों को कैसे दिखाया गया है, इसका टोन कैसा है और यह यश से दर्शकों को जिस तरह की मेनस्ट्रीम एक्शन कहानी की उम्मीद रही होगी, उससे कितनी अलग है.

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