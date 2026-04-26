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घर की आरती से फूलों की होली तक, अंबानी फैमिली में ग्लोबल आइकन रिहाना की भव्य मेहमाननवाजी, देखें अनसीन वीडियो

अंबानी फैमिली संग रिहाना ( ANI )

हैदराबाद: ग्लोबल सिंगर रिहाना 2 साल बाद भारत आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. ब्यूटी ब्रांड के लॉन्च इवेंट के दौरान इस ग्लोबल आइकॉन ने समय निकालकर अंबानी फैमिली के घर विजिट की. अब, उस विजिट की इनसाइड वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. रिहाना हाल ही में भारत में एक ब्रांड इवेंट में शामिल हुई थी. देश में कदम रखते ही उनकी आने की चर्चा पूरे शहर में फैल गई. अब, भारत के पारंपरिक पलों का अनुभव कराने के लिए अंबानी फैमिली ने उन्हें अपने यहां इनवाइट किया, जहां उन्होंने घर की आरती से लेकर फूलों की होली तक का आनंद लिया. ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका अंबानी और अनंत अंबानी ने घर आई विदेशी मेहमान का जोरदार स्वागत किया. सिंगर ने उस पारंपरिक रस्म में हिस्सा लिया, जो भक्ति और अपनेपन का प्रतीक है. भारतीय कला और मेहमाननवाज़ी के भव्य माहौल में आयोजित यह कार्यक्रम, उनकी यात्रा के सबसे खास पलों में से एक बन गया.