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कपूर परिवार की तीसरी पीढ़ी का डेब्यू, रिद्धिमा बोलीं- बेटी को स्क्रीन पर देखना गर्व का पल

समारा फिल्म के गाने 'सेंटी' में अपनी मां और नानी के साथ नजर आएंगी. इस बारे में बात करते हुए रिद्धिमा ने कहा, 'यह एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा अपीयरेंस है. एक मां के तौर पर अपने बच्चे को स्क्रीन पर देखना बहुत गर्व और भावनात्मक पल होता है.'

इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इसमें रिद्धिमा कपूर साहनी भी अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं. फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर भी अहम भूमिका में हैं, जिससे यह तीन पीढ़ियों का एक साथ स्क्रीन पर आना खास बन जाता है.

हैदराबाद: कपूर परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि अब इसकी नई पीढ़ी भी फिल्मों में कदम रखने जा रही है. दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की नातिन समारा साहनी जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं. 15 वर्षीय समारा फिल्म 'दादी की शादी' में पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगी, जो 8 मई को रिलीज होगी.

कपूर परिवार में यह डेब्यू एक और अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इस परिवार की महिलाओं को फिल्म इंडस्ट्री में आने की अनुमति नहीं थी. बाद में करिश्मा कपूर और करीना ने इस परंपरा को तोड़ते हुए बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई.

समारा, जो फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही हैं, सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस के जरिए पहले से ही लोगों के बीच जानी-पहचानी हैं. वह रिद्धिमा और बिजनेसमैन भरत साहनी की बेटी हैं. दोनों ने साल 2006 में शादी की थी और 2011 में समारा का जन्म हुआ.

फिल्मों में आने से पहले रिद्धिमा नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ़ बॉलीवुड वाइव्स' में नजर आ चुकी हैं. इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था. रिद्धिमा के मुताबिक, इस शो ने उन्हें कैमरे के सामने सहज होने में मदद की.

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कॉमेडियन और एक्टर कपिल ने उन्हें इस फिल्म में मौका दिलाने में अहम भूमिका निभाई. फिल्म का निर्देशन आशीष आर. मोहन ने किया है, और इसमें कपिल शर्मा के अलावा सरथ कुमार, सादिया खतीब, योगराज सिंह और तेजू कोल्हापुरे भी नजर आएंगे. कुल मिलाकर दादी की शादी न सिर्फ एक पारिवारिक फिल्म है, बल्कि कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों को एक साथ पर्दे पर देखने का एक खास मौका भी है.