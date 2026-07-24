Rhiya Ahir Interview: मैं विरोध करने नहीं गई थी, लेकिन अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकी- रिया अहीर
मुंबई पुलिस की वैन को रोकने वाली रिया अहीर से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. उन्होंने प्रदर्शन के बारे में खुलकर बात की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 8:06 PM IST
मुंबई: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद, एक्ट्रेस, मॉडल और एंटरप्रेन्योर रिया यादव (अहीर) NEET पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं. इस घटनाक्रम के बीच 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए उन्होंने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन की तरह ही, मुंबई में भी छात्र नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की निडर होकर पुलिस वैन के सामने खड़ी दिख रही है और विरोध कर रहे छात्रों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है. वह युवती एक्ट्रेस, मॉडल और एंटरप्रेन्योर रिया यादव हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बात की.
ईटीवी भारत से बात करते हुए रिया यादव ने कहा, 'दिल्ली में जो हुआ वह बिल्कुल गलत था. बल्कि 'गलत' शब्द भी उस घटना की गंभीरता को बताने के लिए काफी नहीं है. पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवहार किया. उसी घटना के बाद मैंने इस संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया. मुझे पूरा भरोसा है कि इस हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को भविष्य में निश्चित रूप से अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ेगा.'
रिया यादव ने आगे कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी तरफ से आवाज नहीं उठाते. हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए. यह मुद्दा सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है. यह अब आम नागरिकों के घरों तक पहुंच गया है. जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस्तीफा देना होगा.
ऑनलाइन ट्रोल करने वालों के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा, 'कुछ लोग मेरे कामों के लिए मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अतीत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को भी ट्रोल किया गया था. इसके बावजूद, वे अपने विचारों पर अडिग रहे. जहां कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग मेरे काम का सम्मान करते हैं. मेरे खिलाफ बोलने वाले 'केकड़े जैसी सोच' वाले लोगों से मैं बस इतना कहना चाहती हूं: आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने असल में क्या किया है. ऐसी स्थितियों में, आलोचकों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा तरीका है.'
उन्होंने आगे कहा, 'इसके उलट, मुझे खुशी है कि मुझे ट्रोल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ इतने सारे लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं. सावित्रीबाई फुले पर भी लोग पत्थर फेंकते थे. मैं अपनी तुलना सावित्रीबाई से नहीं कर रही हूं, लेकिन सच तो यह है कि सच बोलने वालों या आवाज उठाने वालों का विरोध करने वाले हमेशा कुछ लोग होते ही हैं. सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें नजरअंदाज़ किया जाए. जो लोग पत्रकारों के प्रति नकारात्मक सोच रखकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उनसे मैं बस इतना कहूंगी: हम पत्रकारों के खिलाफ नहीं हैं, हम यहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने आए हैं. इसलिए, हमें अपना विरोध शांति से करना चाहिए.'
रिया यादव ने कहा, 'मेरा परिवार मजबूती से मेरे साथ खड़ा है. कई बार मुझे डर भी लगा कि मैंने क्या कर दिया है, लेकिन मेरे माता-पिता हमेशा मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे. जब मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है. इसके अलावा, उस दिन मैं विरोध प्रदर्शन में खास तौर पर 'वह' काम करने के इरादे से नहीं गई थी. लेकिन जब मैंने अपने सामने अन्याय होते देखा, तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया.'