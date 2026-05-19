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सुशांत सिंह राजपूत की Ex-गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने छोड़ा सोशल मीडिया, कहा- आजकल मैं...

उन्होंने आगे लिखा है, 'मैं शांति को मिस कर रही हूं. मैं बस होना मिस कर रही हूं. इसलिए, मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट रही हूं ताकि धीमी हो सकूं, थोड़ी गहरी सांस ले सकूं, और जो रियल लगता है उससे फिर से जुड़ सकूं. अभी के लिए, पोस्ट किए गए पलों के बजाय जीए हुए पलों को चुन रही हूं. जल्द ही मिलते हैं.'

19 मई को रिया ने अपने चाहने वालों के लिए एक पोस्ट किया, जिसने उनके फैंस को उदास कर दिया है. रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर नोट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 'आजकल, मैं खुद को थोड़ा मिस कर रही हूं. लगातार शोर, स्क्रॉलिंग, यह सब मुझे उम्मीद से ज्यादा भारी लगने लगा है. मैं उस पल को कैप्चर करने के बारे में सोचे बिना प्रेजेंट में रहना मिस कर रही हूं.'

हैदराबाद: एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने और खुद के जीवन में चल रही हलचल के बारे में लिखा है. एक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही में लगातार शोर और स्क्रॉलिंग के बीच वह खुद को थोड़ा मिस कर रही थीं.

पोस्ट शेयर होने के तुरंत बाद, रिया के फैंस कमेंट सेक्शन में पहुंचे और अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक्ट्रेस से अपना ध्यान रखने को कहा. एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हारी याद आएगी. अपना ध्यान रखना.' दूसरे यूजर ने कहा, 'जिंदगी के पलों को चुनना हमेशा सही फैसला होता है. शांति का आनंद लो.' एक ने लिखा है, 'यहां तुम्हारी मौजूदगी की कमी खलेगी. थोड़ा रुककर, अपनी ऑफलाइन जिंदगी का मजा लो और फिर और भी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना.'

जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया. वह सुशांत सिंह की मौत से पहले उन्हें डेट कर रही थी. एक्टर की मौत के बाद सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया था.ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें रिया के व्हाट्सऐप पर ड्रग पेडलर्स के साथ कुछ चैट्स मिली थीं. बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन लंबे समय तक उनके सफर करने पर पाबंदियां लगी रहीं.

प्रोफेशनल तौर पर, रिया अगली बार शो 'फैमिली बिजनेस' में एक अहम रोल में नजर आएंगी. हंसल मेहता के डायरेक्शन में बन रहे इस ड्रामा में वह अनिल कपूर, विजय वर्मा, नेहा धूपिया और ध्रुव सहगल के साथ काम करती दिखेंगी. यह एक्ट्रेस नेटफ्लिक्स के इस ड्रामा के साथ 7 साल के गैप के बाद एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही हैं.

बॉलीवुड में अपने सफर के बारे में बात करते हुए, रिया पिछली बार साल 2021 में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं, जब वह अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'चेहरे' में दिखी थीं.