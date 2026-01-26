ETV Bharat / entertainment

गणतंत्र दिवस 2026: शाहरुख खान से चिरंजीवी तक, इन भारतीय सेलिब्रिटी ने फैंस को अपने अंदाज में किया विश

आज (26 जनवरी) पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. भारतीय सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं.

Shah Rukh Khan to Chiranjeevi
शाहरुख खान-चिरंजीवी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज, (26 जनवरी) एक साथ आया है. सिनेमा और एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियों ने भी देशभक्ति की भावना में अपनी आवाज से आवाज मिलाई है. जिस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था, उस दिन को याद करते हुए, कई सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिल से शुभकामनाएं दीं और आभार और गर्व के संदेश शेयर किए.

आज (26 जनवरी) पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. आम लोगों की तरह, कई भारतीय सेलिब्रिटी भी भारतीय होने के नाते गणतंत्र दिवस 2026 मना रहे हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार, चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋतिक रोशन, कमल हासन और अन्य जैसे अभिनेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दी हैं.

Shah Rukh Khan
शाहरुख खान का पोस्ट (Instagram)
celebs Republic Day 2026 wish
अक्षय कुमार, करीना कपूर, विक्की कौशल (Instagram)
celebs Republic Day 2026 wish
आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा (Instagram)

एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.' साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, '77वें गणतंत्र दिवस पर मेरे सभी साथी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं. आइए हम अपने संविधान का सम्मान करें और एक मजबूत, प्रगतिशील भारत के लिए एकजुट रहें. जय हिंद.'

'आरआरआर' स्टार्स जूनियर एनटीआर और राम चरण ने भी फैंस को विश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. जूनियर एनटीआर ने लिखा है, '77वां गणतंत्र दिवस. अपने संविधान पर गर्व है. भारतीय होने पर गर्व है. जय हिन्द.' वहीं, राम चरण ने लिखा है, '77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हम एकता, जिम्मेदारी और गर्व के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें.'

पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन ने सिंपल और स्वीट अंदाज में लिखते हैं, 'हमारे संविधान की भावना का जश्न मना रहे हैं. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. जय हिन्द.' मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अपने पोस्ट में भारत की सबसे बड़ी ताकत के बारे में जिक्र किया है.

एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए वह लिखते हैं, 'इस गणतंत्र दिवस पर, हमें याद दिलाया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं. जैसे-जैसे हम अपने अतीत का सम्मान करते हैं और अपने वर्तमान का जश्न मनाते हैं, हम एक मजबूत भविष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे. जय हिन्द. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.'

25 जनवरी को एलान किए गए पद्म अवॉर्ड्स 2026 की लिस्ट में मलयालम सुपरस्टार ममूटी का नाम आया है. इस सुपरस्टार का नाम पद्म भूषण के लिए चुना गया है. इस पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, मातृभूमि को मेरा प्रणाम. 'पद्म भूषण' इस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के लिए राष्ट्र, लोगों और सरकार का दिल से धन्यवाद.' एक्टर ने आखिरी में फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं.

