दिल्ली ब्लास्ट: मीका सिंह और हुमा कुरैशी ने कैंसिल किए इवेंट, आलिया भट्ट का आया ये रिएक्शन

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पीड़ितों के सम्मान के लिए कई फिल्मी सितारों ने अपने-अपने कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए हैं.

Alia Bhatt/Car Blast/Mika Singh
आलिया भट्ट/कार ब्लास्ट/मीका सिंह (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 2:54 PM IST

मुंबई: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दुखद कार विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह घटना 10 नवंबर को हुई थी. इस आतंकी हमले ने मशहूर हस्तियों समेत पूरे देश को सदमे में डाल दिया है और सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. गायक मीका सिंह, जिन्हें दिल्ली के सोहो क्लब में परफॉर्म करना था, ने विस्फोट के बाद अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. वहीं, हुमा कुरैशी, 'कॉकटेल 2' की टीम ने भी अपने-अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं.

आलिया भट्ट
12 नवंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कल्पना भी नहीं कर सकती कि पीड़ितों के परिवार कितने सदमे में होंगे. ईश्वर करे कि हमें इस अराजकता का समाधान जल्द ही मिल जाए. इस त्रासदी से प्रभावित हर आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूं.'

alia bhatt
आलिया भट्ट का पोस्ट (Instagram)

मीका सिंह
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दुखद बम विस्फोट के बाद मीका सिंह ने दिल्ली के सोहो क्लब में अपना शो रद्द करने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब, मीका सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने शो रद्द होने की जानकारी देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है और विस्फोट पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए एक हाथ जोड़ा है.

वहीं, गायक की टीम ने कहा कि 'जब शहर शोक में डूबा हो, तब जश्न मनाना उचित नहीं है.' मीका उन कई सार्वजनिक हस्तियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सम्मान स्वरूप मनोरंजन कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है.

हुमा कुरैशी
इनके अलावा हुमा कुरैशी ने भी अपना कार्यक्रम रद्द कर लिया है. हुमा कुरैशी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा करते हुए कहा, 'दिल्ली में हुई दुखद घटना और धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य की दुखद खबर को देखते हुए, हमने आज दिल्ली क्राइम सीजन 3 की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है. हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ऐसे समय में मौन सम्मान की जरूरत होती है. मुझे यकीन है कि यह शो 13 तारीख को प्रीमियर होगा. आप सभी इसे देखेंगे और हमें प्यार भेजेंगे. प्यार और प्रार्थनाएं हुमा.'

Huma Qureshi
हुमा कुरैशी का पोस्ट (Instagram)

'कॉकटेल 2' का दिल्ली शेड्यूल पोस्टपोन
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ने होमी अदजानिया की निर्देशित आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' का चंडीगढ़ शेड्यूल पूरा कर लिया है. इस साल की शुरुआत में सिसिली में शुरू हुई इस फिल्म ने फैंस के बीच काफी चर्चा बटोरी है. हालांकि, शूटिंग का अगला चरण, जो 12 नवंबर से दिल्ली में शुरू होने वाला था, अब पोस्टपोन कर दिया गया है.

एक मीडिया को प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'वायु प्रदूषण का संकट एक कारण है. लेकिन विस्फोट के बाद, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया. टीम ने यूनिवर्सिटी के एरिया, साउथ दिल्ली और पुरानी दिल्ली में शूटिंग करने की योजना बनाई थी. कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, बस स्थगित कर दिया गया है.'

Last Updated : November 12, 2025 at 2:54 PM IST

