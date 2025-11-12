ETV Bharat / entertainment

दिल्ली ब्लास्ट: मीका सिंह और हुमा कुरैशी ने कैंसिल किए इवेंट, आलिया भट्ट का आया ये रिएक्शन

आलिया भट्ट/कार ब्लास्ट/मीका सिंह ( IANS )

मुंबई: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दुखद कार विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह घटना 10 नवंबर को हुई थी. इस आतंकी हमले ने मशहूर हस्तियों समेत पूरे देश को सदमे में डाल दिया है और सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. गायक मीका सिंह, जिन्हें दिल्ली के सोहो क्लब में परफॉर्म करना था, ने विस्फोट के बाद अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. वहीं, हुमा कुरैशी, 'कॉकटेल 2' की टीम ने भी अपने-अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. आलिया भट्ट

12 नवंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कल्पना भी नहीं कर सकती कि पीड़ितों के परिवार कितने सदमे में होंगे. ईश्वर करे कि हमें इस अराजकता का समाधान जल्द ही मिल जाए. इस त्रासदी से प्रभावित हर आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूं.' आलिया भट्ट का पोस्ट (Instagram) मीका सिंह

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दुखद बम विस्फोट के बाद मीका सिंह ने दिल्ली के सोहो क्लब में अपना शो रद्द करने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब, मीका सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने शो रद्द होने की जानकारी देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है और विस्फोट पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए एक हाथ जोड़ा है.