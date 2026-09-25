'अंदर मैं राम बनूंगा और तुम हनुमान..' तेज प्रताप और शहजाद पूनावाला ने क्यों मिलाया हाथ, जानें
सियासी मंच पर आमने-सामने रहने वाले तेज प्रताप यादव और शहजाद पूनावाला अब रियलिटी शो में साथ नजर आएंगे.
Published : September 25, 2026 at 9:49 AM IST
पटना : राजनीति में अलग-अलग दलों और विचारधाराओं के साथ नजर आने वाले तेज प्रताप यादव और शहजाद पूनावाला अब मनोरंजन के मंच पर साथ दिखाई देंगे. RJD नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव तथा BJP के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं.
राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ नजर आने वाले दोनों नेताओं की शो में जुगलबंदी ने इसे दिलचस्प बना दिया है. शो का प्रोमो सामने आने के बाद दोनों के बीच की बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
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शिवभक्त तेज प्रताप Vs हनुमान भक्त शहजाद
तेज प्रताप यादव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वहीं शहजाद पूनावाला भी भगवान राम और हनुमान के प्रति अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से जाहिर करते रहे हैं. रियलिटी शो के प्रोमो में इसी धार्मिकता वाले मामले को मनोरंजन के अंदाज में पेश किया गया है.
'पटना से मिला पुणे तो...'
शो के प्रोमो में शहजाद पूनावाला कहते हैं, 'जब पटना से मिला पुणे...' इसके जवाब में तेज प्रताप अपने अंदाज में कहते हैं कि जब मुंबई से बिहार मिलेगा तो 'बवाल भी होगा और धमाल भी होगा.' दोनों का ये वीडियो फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
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प्रोमो में दोनों के बीच शो की रणनीति को लेकर भी मजेदार बातचीत दिखाई गई है. तेज प्रताप, शहजाद को खेल में एक खास भूमिका निभाने का सुझाव देते नजर आते हैं. इसी बातचीत ने दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई है.
सहवाग संभालेंगे शो की कमान
'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. शो में तेज प्रताप यादव और शहजाद पूनावाला के अलावा स्वरा भास्कर, मनीष कश्यप और गौतम गुलाटी समेत कई चर्चित चेहरे भी नजर आएंगे.
26 सितंबर से स्ट्रीमिंग
'राइज एंड फॉल' सीजन 2 की शुरुआत 26 सितंबर से होगी. शो को Prime Video और Amazon MX Player पर देखा जा सकेगा. राजनीति से जरा हटके तेज प्रताप और शहजाद की यह नई ऑन-स्क्रीन साझेदारी शो के मनोरंजन को खासा दिलचस्प बना रही है.
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