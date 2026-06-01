RCB vs GT: हाथों में ट्रॉफी, आंखों में आंसू, दूसरी बार IPL जीतने पर फफक-फफक कर रोए विराट कोहली, अनुष्का ने यूं किया शांत
आईपीएल फाइनल से विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें फफक-फफक कर रोते देखा गया और अनुष्का उन्हें शांत करती दिखीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का फाइनल रविवार, 31 मई को गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, और यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है. इस शानदार जीत के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं. पर एक वीडियो ऐसा है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है.
एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल यूजर ने विराट कोहली का एक दिल छू लेने वाला वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी पकड़े विराट कोहली नजर आ रहे हैं. यह पल भावुक कर देने वाला था.
Virat Kohli started crying after winning the trophy 😭 pic.twitter.com/7rtCl40mpS— Arpita (@Arpitayadavv) June 1, 2026
वीडियो में विराट के आंखों में जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है. लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर वह खुशी से फफक-फफक कर रोते हुए देखा जा सकता है. वहीं, उनके बगल में खड़ी उनकी स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा उनका आंसू पोछती नजर आ रही थी. इसके बाद अनुष्का ने अपने पति को शांत करने के लिए एक टाइट हग (गले मिलना) भी दिया. इस वीडियो ने उनके फैंस का दिल छू लिया है.
विराट कोहली ने ट्रॉफी के साथ अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह आरसीबी टीम के साथ जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए विराट ने कैप्शन में लिखा है, 'हमने पिछले साल खुद से एक सवाल पूछा था- क्या हम बैक टू बैक जा सकते हैं? हम फिर से यहां हैं.'
विराट के इस पोस्ट अनुष्का ने कमेंट किया है. उन्होंने कमेंट सेक्शन में लाल दिल वाला इमोजी छोड़ते हुए तस्वीरों पर अपना प्यार लुटाया है. वहीं टीवी एक्टर अली गोनी ने सैल्यूट इमोजी शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'ये इमोजी से तो आपके लिए है.'
अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट जर्सी पहने नजर आ रहे हैं. टी-शर्ट पर लिखा है, 'एक अच्छा लगा, तो हमने दो बार किया.' इस तस्वीर पर अनुष्का ने लाल दिल वाला स्टीकर छोड़ा है.
पिछले साल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 सालों में पहली बार आईपीएल जीता था. यह टीम और फैंस के लिए एक बहुत ही भावुक पल था. चूंकि टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है, जिससे आरसीबी के सभी फैंस यकीनन और भी ज्यादा खुश हो गए हैं.