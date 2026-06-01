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RCB vs GT: हाथों में ट्रॉफी, आंखों में आंसू, दूसरी बार IPL जीतने पर फफक-फफक कर रोए विराट कोहली, अनुष्का ने यूं किया शांत

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का फाइनल रविवार, 31 मई को गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, और यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है. इस शानदार जीत के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं. पर एक वीडियो ऐसा है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है. एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल यूजर ने विराट कोहली का एक दिल छू लेने वाला वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी पकड़े विराट कोहली नजर आ रहे हैं. यह पल भावुक कर देने वाला था. वीडियो में विराट के आंखों में जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है. लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर वह खुशी से फफक-फफक कर रोते हुए देखा जा सकता है. वहीं, उनके बगल में खड़ी उनकी स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा उनका आंसू पोछती नजर आ रही थी. इसके बाद अनुष्का ने अपने पति को शांत करने के लिए एक टाइट हग (गले मिलना) भी दिया. इस वीडियो ने उनके फैंस का दिल छू लिया है.